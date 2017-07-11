美元兑日圆升至两个月高位 因两国央行政策走向截然相反

路透纽约7月10日 - 美元兑日圆周一上涨，因日本央行上周提出不限量地购买公债，吸引了投资者对美国联邦储备委员会(FED/美联储)和日本央行货币政策前景将截然相反的押注。

日本央行总裁黑田东彦周一重申了该行对保持日本公债收益率锚定接近零水平的承诺。

“在公债收益率上涨的全球背景下，10年期债券最重要，”道明证券资深外汇策略师Mazen Issa称。

10年期美债和日债收益率差接近近两个月最阔，市场押注西方公债收益率将上涨和日本公债收益率将下降的截然相反走势。

“日本央行提醒市场，其它央行都有点鹰派，但日本央行却不在同一阵营里，”Issa称。

美元兑日圆升0.15%，报114.05日圆，稍早触及两个月高位的114.29日圆。

“在当前这个价位，我们不会再追高，特别是在业报季前，”瑞士信贷外汇策略师Alvise Marino称。

美元指数升0.04%，报96.049。

在美联储主席叶伦周三就半年货币政策在国会听证，以及周五发布消费者通胀数据前，交易员对大举增加头寸保持谨慎。

同时，加元兑美元小幅下跌，投资者等待加拿大央行周三就利率做出决定。

“加元将是央行鹰派立场下重新定价的第一个货币，大家都想将此作为一个测试，所以每个人都在密切关注加元走势，”Marino称。(完)