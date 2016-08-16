美元下滑 因美联储升息预期减弱

路透纽约8月15日 - 美元兑一篮子货币周一下跌，因近期发布的美国经济数据疲弱，削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的预期。

美元兑日圆也下跌，过去五个交易日中有四个下跌，投资者基本上没有理会日本近期推出的刺激举措，今年大部分时间美元兑日圆一直维持跌势。

美元指数下跌0.1%，报95.61，上周五曾跌至8月3日以来最低。欧元兑美元上涨0.2%，报1.1181美元。

“美国升息预期减弱，因全球货币宽松趋势占据主导，以及近期美国数据意外疲弱，”Forex.com研究负责人James Chen称。

联邦基金利率期货走势暗示，交易员周一预计12月升息机率约为43%，低于上周五的45%。

交易员称，将于周三发布的美联储7月会议记录可能给投资者提供更多有关货币政策方向的线索。

美联储在去年12月进行了近十年来的首次升息，并暗示今年还将升息四次，但因全球经济成长放缓、金融市场动荡和美国通胀总体迟滞，美联储缩减了升息预期。

美国劳工部周二将发布7月消费者物价数据，根据路透调查，分析师预计7月消费者通胀将持平，6月为升0.2%。

通胀年率预计也将跟随油价下跌而放缓。上周公布的生产率数据暗示通胀压力不大，支撑了美联储将不急于升息的预期。

市场对周一发布的日本数据未做出反应。数据显示，日本经济第二季环比年率为增长0.2%，远低于0.7%的预估。

美元兑日圆持平于101.26日圆，上周五弱于预期的美国零售销售和生产者物价指数数据发布后下跌0.6%。

“只要市场继续押注美联储不会很快升息，日圆将继续忽视日本当局削弱日圆的努力，美元/日圆将进一步大幅下挫，”Forex.com的Chen称。(完)