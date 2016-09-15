美元下跌 因日本央行和美联储政策前景不确定

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约9月14日 - 美元兑日圆周三从八日高位下跌，因对日本央行可能在下周加大货币政策刺激力度的疑虑升温，与此同时，美国联邦储备委员会(美联储)政策前景的不确定性令美元兑其它货币承压。
美元兑日圆从盘初触及的103.34日圆的日高回落，最新下跌0.18%，报102.35日圆。
数名了解日本央行想法的消息人士指出，日本央行下周检讨政策时，将考虑把主要政策目标由基础货币转至利率，使负利率成为未来货币宽松的核心。
但市场的质疑声也在增加。他们不相信日本央行会在9月20-21日政策会议上采取更为鸽派的立场，或者说，如果日本央行真的加大宽松货币政策力度，会拖累日圆大幅走低。
“不管日本央行怎么做，不一定能削弱日圆，”FX Analytics合伙人David Gilmore称。
为削弱日圆，日本央行在1月时首次将利率下调至负值区域，令市场大为震惊，但日圆的反应只是暂时性的，之后兑美元上涨了逾15%。
分析师称，美联储下一步行动的不确定性，也阻止交易员建立美元多头押注，美元兑欧元和商品货币周二跳涨后，今日涨势停歇。
分析师称，市场将密切关注周四出炉的美国8月零售销售数据对美联储政策产生的影响。
根据CME Group的FedWatch，交易员预计下周升息的可能性仅为15%。
澳元兑美元周二触及近七周低位0.7443美元，但尾盘小幅走高，报0.7469美元。新西兰元最新上涨0.34%，报0.7280美元，周二触及逾一周低位的0.7235。
欧元兑美元最新上涨0.26%，报1.1246美元。美元指数最新下跌0.32%，报95.331。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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