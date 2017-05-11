美元兑日圆升至八周高位 因风险胃纳改善

路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。

另外一种避险货币--瑞郎也下跌，因风险意愿整体上升。

法国农业信贷银行外汇策略师Vassili Serebriakov称，10年期美债标售需求疲弱，油价触及近期高位，提振了公债收益率，扶助美元上涨。

10年期美债标售结果显示投资人需求疲弱后，指标10年期美债收益率触及盘中高位。

美国原油周三触及一周高位，结算价升1.45美元，报每桶47.33美元。

“美元兑日圆上涨，说明风险意愿上升，主要体现在商品市场中，”Tempus Consulting外汇交易员Juan Perez称。

市场看似暂时忘记了周二稍晚美国总统特朗普意外解雇美国联邦调查局(FBI)局长科米的事情。

特朗普解雇科米引燃了一场政治风暴，对白宫在试图阻挠FBI有关俄罗斯的调查的质疑声增大，政府推进经济计划的能力也遭到了怀疑。

但市场仍看多美元兑日圆，因投资者预计美国经济在下半年将加速上升，且美国联邦储备委员会(FED/美联储)将维持升息立场。

但这一前景很大程度上有赖于基本稳定的政治环境，能令特朗普总统专注于国内事务和备受期待的税改立法，BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg表示。

尾盘，美元兑日圆升0.2%，至114.27日圆，稍早升至114.35日圆的八周高位。

美元兑瑞郎升0.1%，报1.0086瑞郎。美元指数持平于99.674。(完)