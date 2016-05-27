全球外汇交易准则警告交易员：别说谎、别作弊、别造谣

资料图片：2015年8月26日，东京一家外汇交易公司，图为显示汇率走势的屏幕前的一名工作人员。 REUTERS/Yuya Shino

路透伦敦5月26日 - 全球第一部外汇交易行为准则明令禁止交易员说谎与制造不实谣言，这些新的方针指引旨在重建外界对外汇市场的信任；对丑闻与操控市场的指控已令汇市备受打击。

周四发布的这份文件是之前所使用的几套区域行为准则的进化版，内容主要聚焦于银行对于客户订单的处理方式，以及市场参与者之间能交流和不能交流的内容。

光是这些问题就包含二、三十条针对个人的指导方针，这些指令包含在11项广泛“原则”之中，以及就讨论市场走势之适当或不当方式的额外附加特定实例之下。

“外汇行业饱受缺乏信任之苦，”澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在电话会议中对记者表示，“市场有必要重建这样的信任。”德贝尔担任由21家央行组成的讨论小组主席，这个小组从去年7月开始进行这份文件的拟定事宜。

这部行为准则是外汇行业对操控市场及滥用客户下单机密资讯等指控的因应举措之一，相关指控使得七家全球最大银行在受到大规模全球性的调查后，于去年被处以约100亿美元罚款。

德贝尔称，准则的第二部分将在12个月内完成，将进一步涵盖执行、交易和平台、机构经纪和管理、以及风险管理和合规方面。

不过，周四公布的外汇交易指导方针让人质疑准则的执行和监管方式。

“准则不是规定。我们在设立原则，”德贝尔在问答环节称。“我认为随着遵守机制在未来一年左右地发展，我们能提供更好地指导方针。”

高速电子交易的问题也留待以后处理。

外汇交易员通过电子聊天室分享保密的客户订单信息，尤其是围绕指标汇率的不当行为是这宗丑闻的核心问题。

但交易员称，由此导致不敢自由谈论市场的现象则已提高了交易风险，并抑制了部分投机活动。而正是投机活动使得市场能在避免价格大幅波动的情况下，轻易消化大量订单。(完)