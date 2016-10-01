欧元兑美元小涨 因对德银的担忧缓解

路透纽约9月30日 - 欧元兑美元周五从九日低位反弹，因对德意志银行体质的担忧缓解，但避险货币日圆和瑞郎因此承压。

德银(DB.N)美国上市股票最新上扬近15%，周四触及纪录低位。德银遭遇危机的最直接原因是，美国司法部要求该行以140亿美元罚款来和解一项抵押贷款支持证券(MBS)相关调查。德银正就和解金额与司法部进行磋商。

法新社今日报导，德银接近与司法部达成54亿美元的和解协议。消息扶助欧元反弹，欧元在美国交易时段盘初触及九日低位1.1153美元。

“对德银前景的悲观情绪至少有所减弱，”加拿大丰业银行的首席外汇策略师Shaun Osborne表示。他说，欧元在1.1150-1.1160美元区间有强劲需求。

欧元本月有望录得约0.8%的涨幅，为六个月来最佳月度表现，第三季有望上涨1.2%，第二季下跌2.4%。

美元兑日圆尾盘上扬0.34%，报101.35日圆，日高为101.75日圆。

日圆兑美元本季仍有望上涨约1.8%，连涨第三季。投资者怀疑日本央行的刺激举措实际上已经达到极限，已丧失压低日圆的能力，这扶助在过去一季提振日圆。

围绕德银的忧虑缓解，扶助美元兑避险货币瑞郎触及九日高位0.9752瑞郎，逆转周四的跌势。美元尾盘上扬0.49%，报0.9707瑞郎，周四触及逾一个月低位0.9635瑞郎。

“德银面临的处罚不及部分人士担忧的严厉，”Merk Investments的总裁兼首席投资长Axel Merk表示。他指出，市场忧虑缓解是导致瑞郎周五走低的主要原因。

美元指数尾盘下跌0.09%，报95.449。

中国人民币兑美元持稳，在离岸现货市场最新报6.6745元人民币。人民币将于周六正式成为全球储备货币。(完)