美元走软 因质疑日央行压低日圆的能力和预计联储不会升息

路透纽约9月19日 - 美元兑一篮子主要货币周一走软，从上周五触及的两周高位回落，因预期无论日本央行本周采取何种行动，都不会令日圆走软，另外，市场还预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周不会升息。

美日两国央行按计划将在9月20-21举行政策会议。会上，日本央行将会对政策框架进行全面评估。日本央行目前的政策包括负利率和大规模资产购买计划两个部分。

有关日本央行将会调整政策的臆测甚嚣尘上，人们预计，央行会转而支持在保护银行不受负利率所引发的问题影响的情况下，加大刺激力度的政策组合。

不过，市场愈发相信，日本央行不会采取可能压低日圆的激进行动，这拖累美元兑日圆跌至六日低位101.59日圆。美元尾盘下跌0.49%，报101.78日圆。

“市场目前的想法是，日本央行已经或接近用尽其货币政策工具，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

自1月首次降息至负值区域，令市场震惊后，对日本央行打压日圆能力的疑虑与日俱增。1月的行动仅短暂压低日圆，之后，日圆反弹，迄今已累积上涨了逾15%。

有关美联储本周不会加息的预期也打压美元。根据CME Group的FedWatch工具，交易商认为，联储本周三升息的机率为12%。12月升息的机率要高得多，为55%。

“市场已经相信联储本周不会升息，”麦格理全球利率和货币策略师Thierry Albert Wizman表示。

美元指数.DXY尾盘下跌0.30%，报95.822，上周五触及15日高位96.108。欧元尾盘上扬0.22%，报1.1178美元。

澳元、新西兰元和加元等商品货币走强，因油价上涨。澳元尾盘上涨0.69%，报0.7547美元，盘中触及逾一周高位0.7573美元。(完)