欧元下挫 因欧洲央行延长购债计划期限

路透纽约12月8日 - 欧元周四下挫逾1%，此前欧洲央行削减每月购买资产规模，但延长购债计划期限至明年底，较市场预期多了三个月。

欧洲央行表示，将从明年4月起将每月购买资产规模由800亿欧元下调至600亿欧元，并将购债计划期限从3月延长至12月。欧洲央行保留了再度增加购债规模的权利。

“他们还是会买很多，”花旗集团外汇策略部门全球主管Steven Englander表示，“九个月很重要，因延长了预计利率将保持在负值的期限。”

自意大利总理伦齐一如预期，在周日修宪公投中惨败后，欧元走强。

在欧洲央行公布政策决定后，欧元一度应声升至四周高位1.0872美元，之后跌至1.0618美元，日内重挫1.25%。

“这对处于高位的欧元没有帮助，在意大利公投后，我们结清了欧元空头。”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov称。

“欧元已经处于那些高位的事实，令市场更加放心在欧洲央行会议后抛售欧元。”他表示。

市场普遍预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在下周的货币政策会议上进行今年首次加息，但也预计联储可能对经济采取谨慎的论调。

交易商将关注美联储官员对明年升息次数的任何暗示，此前特朗普在11月8日美国总统大选中意外当选，令市场对增加财政刺激措施以提振经济成长的预期升温。

“上次会议有七位与会委员预计明年升息至少三次，我认为这次如果从七位增加至10位或11位，就是大新闻了。”花旗的Englander表示。

不过，Englander还表示，美联储也意识到，市场利率正在回升，且可能在其进一步升息前给楼市和汽车市场造成损害，所以他们会很小心，不会助涨这种情况。

纽约尾盘，美元指数升0.87%，报101.10。美元兑日圆涨0.25%，报114.06日圆。(完)