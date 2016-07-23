美元升至四个月高位 因美国数据强劲而英国和欧元区数据疲弱

路透纽约7月22日 - 美元指数周五升至逾四个月高位，因利好的美国经济数据和疲弱的海外数据促使投资者重新评估美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的可能性，而预计其它央行将下调利率或增加刺激措施。

美元指数连续第五周周线上扬。

美联储和全球其它主要央行货币政策背道而驰的前景再现，在最近数周提振美元走高。

周五发布的美国7月Markit制造业采购经理人(PMI)指数初值升至一年来最高水平，优于分析师预估。

在英国，同一指标录得有此纪录20年以来最大跌幅，促使英国官员表示可能不久将采取更多宽松举措。欧元区的PMI指数录得2015年1月以来最低。

“从美国的经济基本面来看，经济数据显示出连贯性和稳定性，”Tempus外汇策略师Juan Perez称，“我们看见英国决定脱欧后，欧元区和英国的制造业和服务业的基本面处于危险境地，这是最终出现这种市场反应的原因。”

美元指数.DXY升0.5%，触及3月10日以来最高的97.487。

欧元兑美元跌至6月23日英国公投当日触及的最低水平，在慕尼黑发生枪击事件导致多人死亡后跌幅扩大，尾盘下跌0.6%，报1.0962美元。

英镑是主要货币中给美元指数上涨带来推动最大的货币，兑美元下跌1%，至1.3099美元。

Brown Brothers Harriman & Co的首席全球汇市策略师Marc Chandler表示，自英国退欧公投后的美国通胀、工业生产、零售销售和就业数据都优于预期。他指出，这是投资人上调美联储升息预期的主要原因。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势显示，投资者预计美联储在12月会议上提高隔夜利率的机率接近50%，几周前这一机率还不到20%。

美元兑日圆也上涨，重回106日圆之上，纽约尾盘报106.16日圆，升0.35%。(完)