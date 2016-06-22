欧洲和商品货币走强 因英国脱欧忧虑缓解

路透纽约6月22日 - 美元周三普遍走疲，因风险意愿重返市场，提振风险较大货币，英镑和欧元在英国脱欧公投前最后一日上涨。

英国一名议员上周遇害身亡后，博彩公司赔率的变化暗示，民意转向支持留欧阵，帮助提振了澳元和新西兰元等货币，这些货币通常被认为是风险较大的投资，因与商品价格关联性较大。

民意的转变也帮助英镑从上周触及的约1.4美元的低位反弹5%。

“部分因为脱欧风险逐渐减弱，从上周起退欧风险开始减弱，当时民调结果发生变化，”野村证券国际高级策略师和经济学家Charles St-Arnaud称。

St-Arnaud称，这支撑了澳元和新西兰元，新西兰元升至2015年6月11日以来最高，澳元触及5月3日以来最高。

“作为发达国家中收益率最高的货币，它们涨得不错，”St-Arnaud称。

澳元兑美元最新涨0.75%，报0.7502美元，新西兰元涨0.7%，报0.7166美元。澳大利亚和新西兰目前的利率高于美国，所以对投资者更有吸引力。

分析师还指出，市场成交量低，称大部分投资者倾向在周四公投前离场观望。

英镑升至1.4676美元，日内升0.2%，比2016年高位仅低1美分多。

英国脱欧疑虑减弱，风险胃纳再次回升，也帮助欧洲货币全线上涨，美元兑瑞郎触及5月4日以来最低，兑丹麦克朗、瑞典克朗以及挪威克朗下跌。

在脱欧公投继续主导市场人气之际，部分市场人士认为，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二和周三在国会的证词陈述弱化了今夏升息的可能性。

根据CME Group的Fedwatch，联邦基金利率期货走势暗示，市场预计下个月升息的机率只有9.5%，9月升息的机率仅为26%。

美元兑日圆下跌约0.25%，报104.48日圆。美元兑一篮子货币.DXY下跌0.3%。美元兑欧元下跌0.55%，报1.1301美元。(完)