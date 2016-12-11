欧元连跌第二日 继续对欧洲央行延长购债计划做出反应

路透纽约12月9日 - 欧元周五连续第二日下跌，继续对欧洲央行货币政策决定做出反应。欧洲央行削减每月购买资产规模，但延长购债计划期限至明年底，较市场预期多了三个月。

欧洲央行表示，将从明年4月起将每月购买资产规模由800亿欧元下调至600亿欧元，并将购债计划截止日从明年3月延长至12月。欧洲央行保留了再度增加购债规模的权利。

欧洲央行预计2019年通胀为1.7%，称能源价格上涨即便不能提升潜在通胀趋势，也可能推高消费者物价。

“延长购债计划的时间比多数人士原本预期的要长，且许多措辞颇为鸽派，”富国汇市分析师Erik Nelson表示，“一直到2019年的通胀预估都很迟滞，经济成长预估也颇为低迷，风险偏向下滑。”

欧元兑美元跌至周一来最低的1.0528美元，纽约尾盘跌0.69%，报1.0541美元。

市场普遍预计，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在下周货币政策会议上进行今年首次加息，但对经济的评估可能会十分谨慎。

交易商将关注美联储的经济预估，即所谓的点阵图，以寻找在11月8日美国总统大选特朗普意外当选后任何预期转变的迹象。

特朗普胜选，令市场对其将加大财政刺激力度，从而提振经济成长和通胀的预期升温。

“在之前三、四次会议上，点阵图预期持续被下修，”Nelson称，“所以，即便美联储官员维持目前的预估，市场也可能会认为其政策立场略偏鹰派。”

美元指数尾盘升0.57%，报101.68，美元兑日圆盘中升至2月9日来最高的115.36日圆，尾盘大涨1.16%，报115.30日圆。(完)