美元回落欧元上涨 因担心美联储可能暗示担心美元涨势过度

路透纽约12月12日 - 美元兑多数主要货币周一下跌，因担心美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在最新的政策声明中对美元涨势过度表示忧虑；而油价反弹提振商品货币。

市场普遍预计美联储将在周三进行今年的首次升息，也是全球金融危机以来的第二次升息。

由于市场已经基本消化了升息预期，焦点现在转至美联储将会为明年进一步收紧政策，以及自共和党人特朗普在11月8日美国大选中获胜至上周五，美元兑一篮子主要货币大涨近4%发出什么信号。

美元在这期间的大部分升幅是受美国公债收益率走高带动，因预计特朗普将实施增加支出和债务、刺激增长和通胀的政策。

“如果美联储警告美元走强对美国经济和全球市场的影响，给美元会带来最大的风险，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。

欧元兑美元上涨约1%，盘中高见1.0651美元，此前在盘初跌至一周低位的1.0526。纽约尾盘，美元兑日圆下跌0.3%，报115.03日圆，抹去了稍早的约0.8%的升幅，稍早最高升至10个月高位的116.12。

美元指数尾盘下跌0.6%，报100.980，稍早升至一周半高位的101.780。

美元兑澳元、新西兰元和加元等商品货币下跌，因油价急升至2015年年中以来最高价位，此前在周末石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国之间就减产达成协议。

“商品价格全线上涨，” TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“这扶助新兴市场货币和商品货币上涨。”

尾盘，美元兑加元下跌0.3%，报1.3140加元，盘中触及10月20日以来最低的1.3108。澳元兑美元<上涨0.4%，报0.7488美元；新西兰元兑美元上涨0.6%，报0.7181美元。(完)