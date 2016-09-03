美元走强 因市场认为美联储今年仍可能升息

路透纽约9月2日 - 美元周五走强，扳回稍早跌幅，因投资者认为，尽管8月就业增长幅度令人失望，但美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍可能在未来几个月升息。

美国劳工部称，8月新增15.1万个就业岗位，低于分析师预期的增长18万。

“就业数据疲弱的程度，不足以让投资者放弃对美联储升息的预期，”Brown Brothers Harriman的汇市策略部全球主管Marc Chandler表示。

在就业数据公布前，美联储主席叶伦和副主席费舍尔上周发表的鹰派讲话提升了美联储接近升息的预期。

部分分析师和投资者认为，联储可能在本月稍后的会议上升息，不过，多数认为，今年12月会议上行动的可能性最大。

高盛分析师周五上修了9月升息机率预期至55%，称就业岗位增长幅度，高于美联储官员认为足以使失业率在一段时间内保持稳定的水平。

根据CME Group的FedWatch工具，交易商认为9月升息的机率为24%，12月行动的可能性为57%。

里奇蒙联储总裁拉克尔周五表示，美国经济看似足够强劲，能为大幅上调利率提供理据。

美元指数上扬0.21%，至95.667，稍早跌至上周五以来最低95.189。

美元兑日圆也跳涨0.71%，报104.27日圆，稍早攀升至7月29日以来最高104.31日圆。

市场还将密切关注欧洲央行和日本央行分别于下周和本月稍后举行的会议，寻找两大央行是否会进一步放宽政策，以提振通胀和成长的迹象。

“本月市场面临的风险是，日本央行行动的力度可能不及预期，日圆会因此走强，”汇丰驻纽约的美国汇市策略部主管Daragh Maher说，“不过，市场目前的倾向是在下跌时买入美元/日圆。”(完