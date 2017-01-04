美元从14年高位回落 投资人摆脱美联储会议记录影响

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约1月4日 - 美元兑欧元和和日圆周三下滑，兑一篮子主要货币从14年高位回落，因在没有有关美国经济和升息时机新线索的情况下，投资人对增加美元押注持谨慎态度。
周二是2017年首个交易日，美元在美国公布优于预期的制造业数据后，升至2002年底来最高水准，今日出现整固。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的会议记录警告，特朗普政府拟实施的财政刺激措施会带动通胀风险，这一度打压美元，将欧元推高至1.0499美元的日高，但随之投资人摆脱会议记录的影响，欧元回吐了一些涨幅。
“我从会议记录中解读出了喜忧参半的信息，一方面美联储听上去对经济乐观，但另一方面，会议记录抨击了美元强势，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。
欧元兑美元纽约尾盘升0.6%，报1.0465美元。数据显示，欧元区12月物价升幅快于预期，且调查显示欧元区制造业成长创逾五年最高后，欧元获得进一步提振。
美元兑日圆尾盘跌0.2%，报117.51日圆，在隔夜市场升至118.17日圆的高位。
自特朗普八周前当选美国总统以来，美元兑多数货币走强，因外界预期特朗普政府将采取措施提振成长和通胀，从而促使美联储展开一连串升息。
墨西哥披索兑美元跌至历史最低水平，重挫逾2%，至21.62披索，因投资人越发担心，特朗普竞选时作出的将采取保护主义贸易政策的承诺可能成真。
离岸人民币升至12月6日来最高的6.8707，因中国连续第二日进入在岸和离岸市场提振人民币。
中国将在岸人民币中间价设定的比市场预期低，令原本预计人民币会进一步贬值的多数投资人押错了方向，BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson称。
“这个小泡沫到了该破的时候了，且真的破了，”Anderson说。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”