美元从14年高位回落 投资人摆脱美联储会议记录影响

路透纽约1月4日 - 美元兑欧元和和日圆周三下滑，兑一篮子主要货币从14年高位回落，因在没有有关美国经济和升息时机新线索的情况下，投资人对增加美元押注持谨慎态度。

周二是2017年首个交易日，美元在美国公布优于预期的制造业数据后，升至2002年底来最高水准，今日出现整固。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的会议记录警告，特朗普政府拟实施的财政刺激措施会带动通胀风险，这一度打压美元，将欧元推高至1.0499美元的日高，但随之投资人摆脱会议记录的影响，欧元回吐了一些涨幅。

“我从会议记录中解读出了喜忧参半的信息，一方面美联储听上去对经济乐观，但另一方面，会议记录抨击了美元强势，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

欧元兑美元纽约尾盘升0.6%，报1.0465美元。数据显示，欧元区12月物价升幅快于预期，且调查显示欧元区制造业成长创逾五年最高后，欧元获得进一步提振。

美元兑日圆尾盘跌0.2%，报117.51日圆，在隔夜市场升至118.17日圆的高位。

自特朗普八周前当选美国总统以来，美元兑多数货币走强，因外界预期特朗普政府将采取措施提振成长和通胀，从而促使美联储展开一连串升息。

墨西哥披索兑美元跌至历史最低水平，重挫逾2%，至21.62披索，因投资人越发担心，特朗普竞选时作出的将采取保护主义贸易政策的承诺可能成真。

离岸人民币升至12月6日来最高的6.8707，因中国连续第二日进入在岸和离岸市场提振人民币。

中国将在岸人民币中间价设定的比市场预期低，令原本预计人民币会进一步贬值的多数投资人押错了方向，BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson称。

“这个小泡沫到了该破的时候了，且真的破了，”Anderson说。(完)