美元小跌 因预期美联储不太可能今年加息

路透纽约7月8日 - 美元兑日圆等一些货币周五在震荡交投中下滑，因市场认为尽管美国公布的6月非农就业报告远胜预期，但仍无法点燃美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年加息的决心。

在美国公布就业数据后，美元一度走强，扭转兑日圆的跌势，并兑欧元升至两周高位，兑瑞郎触及五周峰值。但之后兑日圆的升势消退，当日美元多数下滑。

不过美元兑欧元和瑞郎仍上涨，但兑澳元、加元和新西兰元走软。

美国劳工部称，6月非农就业岗位增加28.7万个，为去年10月以来最大增幅，但平均时薪仅增加2美分，或0.1%。5月新增就业岗位被下修至1.1万个，前值为3.8万个。

“可能需要未来几个月持续强劲的经济数据，包括非农就业数据等，才能令美联储确信升息是合适的。”Forex.com汇市策略师James Chen表示。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势显示市场预计今年乃至明年多数时间，美联储都不会加息，美联储在明年6月会议上加息的机率也仅为28.2%。

纽约尾盘，美元兑日圆跌0.4%，报100.46日圆，离英国退欧公投后触及的99日圆低点不远。

“交易商长期认为100日圆的心理大关是日本当局可能进场干预的关键水准。”Forex.com的Chen表示。

欧元兑美元小跌至1.1050美元，就业数据公布后一度跌至1.1003美元的两周低点。

美元兑瑞郎升0.4%，报0.9826瑞郎，就业数据公布后美元一度升至五周高位0.9867瑞郎。

英镑兑美元升0.3%，报1.2951美元，对强劲的美国就业数据表现的意外强韧。

不过下周英国央行将公布货币政策决定，英镑会有严重下滑风险。

BK Asset Management的汇市策略部门董事总经理Kathy Lien表示，英国央行总裁卡尼可能会利用下周的会议为进一步放宽政策作准备。

“所以即便英镑/美元看来正在形成支撑，但远谈不上筑底。”她补充道。(完)