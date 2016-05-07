美元小涨 因杜德利讲话抵消了美国疲弱就业数据的影响

路透纽约5月6日 - 美元兑一篮子主要货币周五上涨，因纽约联储总裁杜德利有关今年可能升息两次的言论，令投资人受4月美国非农就业岗位增幅逊于预期刺激的美元走软押注减少。

杜德利对纽约时报表示，对美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息两次的预期是合理的，尽管数据显示，4月非农就业岗位增幅为16万，为七个月最少。

杜德利在美联储政策制定委员会拥有永久投票权，市场认为他的观点同美联储主席叶伦的观点一致。

在他讲话前，CME Group的FedWatch程序显示，期货市场走势暗示交易商预计美联储要等到2017年才会加息。

“比市场预期的更为鹰派，期货市场消化今年升息一次都很勉强。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场策略师Omer Esiner表示。

杜德利讲话后，期货市场现显示交易商预计12月升息的机率为50/50。

周五路透调查显示，多数受访的一级市场交易商将美联储下次升息时机的预期由6月推迟至9月。

美元指数.DXY纽约尾盘升0.1%，报93.857，盘中稍早一度下挫0.6%。

分析师表示，美元起初的跌势消退，因在周三令人失望的ADP民间就业报告公布后，部分交易商已经缩减了美元仓位。

“在非农就业数据公布前，市场已经下调了预期。”野村证券国际汇市策略师Charles St-Arnaud表示。

尽管就业增长不及预期，但平均时薪上升0.3%是报告中的亮点。

美元指数从周二触及的91.919去年1月来的最低点已经反弹了约2%。

美元兑日圆跌0.1%，报107.12日圆，周五的下滑结束了美元兑日圆的三日连升。美元在周二触及18个月低点105.55日圆后连续三日反弹。

欧元兑美元尾盘变动不大，报1.1398美元，周二曾升至八个月高位1.1616美元。

澳元兑美元跌1.4%，报0.7366美元，盘中触及两个月低点0.7338美元。在澳洲央行下调通胀预估，暗示进一步降息的大门敞开后，澳元兑美元本周下挫3.3%。(完)