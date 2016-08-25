美元上涨 交易员等待美联储主席叶伦提供升息线索

路透纽约8月24日 - 美元周三上涨，交投清淡，受助于前日发布的数据显示，美国新屋销售急升，但美元涨幅受限，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周五在央行官员会议上发表讲话前存在不确定性。

全球央行决策者本周晚些时候将齐聚怀俄明州杰克森霍尔，焦点基本放在叶伦讲话上。投资者预计她会为美联储下次升息提供指引。美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息后，今年迄今一直按兵不动。

根据CME Group的FedWatch工具，周三晚些时候，联邦基金利率期货市场预计在下个月政策会议上升息的可能性为18%，12月升息的可能性约为50%。

分析师称，任何9月可能升息的暗示都将推动美元急升。

近期美联储副主席费舍尔和纽约联储主席杜德利发表立场强硬言论，令投资人预期叶伦也可能采取不那么谨慎的升息论调，但部分投资者对此表示质疑。

“虽然近期美联储官员已经暗示最早可能9月升息，但叶伦的一贯鸽派立场令许多交易员质疑，她是否会呼应上周美联储官员的鹰派言论，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。

美国7月成屋销售下降的数据没有对美元产生影响。此前全美不动产协会(NAR)在周二公布，美国7月新屋销售急升至近九年高位。

美元兑一篮子货币上涨0.2%，至94.764。

美元兑日圆升0.2%，报100.40日圆。

英镑兑美元升至1.3227美元的三周高位，因最近出炉的一系列英国6月脱欧公投后数据意外强于预期，帮助缓解了英国央行进一步放宽货币政策的预期。

“基本面肯定支撑英镑/美元进一步上涨，给空头或短期内偏向看空的人提出警告，”DailyFX外汇分析师James Stanley称。

欧元下跌0.4%，报1.1264美元，受制于美元普涨。(完)