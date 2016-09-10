美元上涨 因投资者提高2016年美联储升息押注

路透纽约9月9日 - 美元周五上涨，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)决策者的讲话帮助投资者提振近期升息的预期。

波士顿联储总裁罗森格伦在周五讲话时称，尽管海外经济放缓仍然令人担忧，但数据证明美国经济极具韧性，如果联储在太长时间内保持政策不变，甚至可能会导致经济过热。

美联储理事布雷纳德将于下周一在芝加哥发表讲话。

布雷纳德被认为是持偏鸽派主张的委员之一，也就是说她更倾向于维持利率在低水平，以强化就业增长。分析师称，宣布她将发表讲话的消息可能意味着她会传递一个讯息，即联储更接近升息，暗指公开市场委员会(FOMC)可能达成了升息的一致意见。

罗森格伦和布雷纳德均是制定利率政策的FOMC的投票委员。

“尽管这个月的经济数据相对疲弱，市场认定联储官员看似不再迷恋于零利率政策，他们真的想尽早而不是推迟利率正常化，”BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称。

联邦基金利率期货的走势表明交易员提高了今年升息押注。CME Group的FedWatch显示，投资者预计9月升息可能性为30%，12月升息可能性为60%。

升息押注升温令美债收益率走高，这对美元利多，分析师表示。美国10年期公债收益率周五触及逾两个月最高水平。

公债收益率走高提振美国利率，令投资者对持有美元更有吸引力。

美元指数上涨0.35%，报95.366。

欧元兑美元下跌0.3%，报1.1224美元，德国出口录得近一年来最大跌幅的报告令欧元承压。

商品相关货币受美元打击，因交易员出脱澳元、新西兰元等高收益率货币的利差交易头寸，BK的Schlossberg表示。(完)