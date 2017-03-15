美元上涨 市场翘首以盼美联储货币政策决定

路透纽约3月14日 - 美元周二攀升，市场普遍预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将很快宣布加息。而荷兰即将迎来大选，欧洲政治风险也提振美元表现。

美联储周二开始为期两日的货币政策会议，期货市场消化的美联储明日升息的机率为95%。

“任何对未来几个月货币政策进一步正常化的暗示都可能带动美元保持升势，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

“如6月和9月再度加息，将为在12月的今年最后一次货币政策会议上可能第四次加息打开大门。”他还表示。

美元指数攀升0.4%，报101.71。

市场现在关注的是美联储所谓的点阵图或利率预估。

Forex.com研究部主管James Chen指出，如果美联储暗示今年加息四次，而不是之前预估的三次，就会进一步提振美元。

今日公布的一项美国通胀指标升幅大于预期，巩固了美元的利多基调，并令已经稳固的美联储周三加息预期进一步升温。

数据显示，美国2月生产者物价指数(PPI)增幅大于预期，按年增幅创近五年最大。

欧元兑美元周一触及五周高位，因市场预期欧洲央行正趋向于削减刺激措施规模。纽约尾盘欧元跌0.4%，报1.0609美元，受荷兰大选前的谨慎情绪影响。

荷兰周三将举行选举，这被视为是对在2016年席卷西方的反移民民粹主义政治的又一次检验。

民调显示，威尔德斯将与荷兰首相吕特(Mark Rutte)为各自政党在下议院占据最多席位而展开争夺。威尔德斯所在的自由党(Party for Freedom,PVV)几乎没有机会组建政府。但是若PVV获胜，可能在整个欧洲产生冲击波。

英镑兑美元跌0.5%，报1.2158美元，稍早一度跌至八周来的最低，因对于苏格兰举行二次独立公投以及启动里斯本条约第50条款的担忧加剧。启动里斯本条约第50条款，会令英国退欧谈判正式启动。(完)