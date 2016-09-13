美元下跌 此前美联储理事的讲话削弱9月升息预期

路透纽约9月12日 - 美元兑一篮子主要货币周一下跌，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)一高阶官员的讲话立场偏鸽派，削弱了本月升息的押注，而日本央行可能减弱政策宽松度的臆测提振日圆走高。

美联储理事布雷纳德在芝加哥全球事务委员会的会议上称，因为劳动力市场可能仍有闲置，海外经济存在下行风险，联储应该避免过快撤走支撑经济的政策。

布雷纳德的讲话受到密切关注，部分因为这是9月20-21日政策会议前事先安排的最后一个联储官员讲话。

市场仔细审视她的讲话，看她是否在利率方面保持其一贯的鸽派立场，还是采取一个更积极的态度。

根据CME Group的FedWatch，布雷纳德发表讲话后，9月联邦利率期货合约上涨1.0个基点， 这暗示下周公开市场委员会(FOMC)升息的可能性仅为15%，上周五收盘时为24%。

“9月升息不可能了，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick称，“我们仍预计美元在今年年底前保持疲弱。”

美元指数下跌0.22%，报95.126。1715GMT，布雷纳德讲话在1715 GMT一经发表，美元指数应声大跌至盘中低位的94.935，几分钟后逆转了走势，但仅收复了大部分跌幅。

美元兑日圆在布雷纳德讲话前下跌，部分因为市场臆测日本央行在研究令公债收益率变陡的政策选项，美元一度将跌幅扩大至逾1%。

“布雷纳德仅是FOMC中的一位委员，但颇有影响力，”Westpac Banking Corporation高级外汇策略师Richard Franulovich称。

美元兑日圆盘中低见101.58日圆，尾盘下跌0.83%，报101.83。布雷纳德发表讲话后，美元兑数个风险较大的新兴市场货币和商品货币逆转了稍早的涨势，其中包括巴西雷亚尔、俄罗斯卢布和澳元等。

欧元兑美元尾盘小幅上涨，报1.1235美元。(完)