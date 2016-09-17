美元上涨 因通胀数据暗示美联储可能持更鹰派立场

路透纽约9月16日 - 美元兑一篮子货币周五触及逾两周高位，此前美国通胀数据提振美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月升息预期，美元兑英镑触及一个月高位，因担心英国脱欧带来的影响。

美国劳工部称，上月消费者物价指数(CPI)增长0.2%，在截至8月的12个月内，CPI增长1.1%，数据超过路透调查的分析师的预估。

根据CME Group的FedWatch，交易员将对下周会议升息的押注从12%小幅提高至15%，对12月升息的押注从略高于47%提高至近52%。

分析师称，通胀数据暗示，美联储12月升息的可能性增加，明年升息步伐可能加快。

“数据不错，美联储可能在今年升息一次，在年底升息25个基点，”Cambridge Global Payments高级外汇交易员Stephen Casey称。

美元指数升0.8%，报96.063。欧元兑美元EUR=触及10日低位的1.1149美元，美元兑瑞士法郎CHF=触及两周高位的0.9817瑞郎。

英镑兑美元触及一个月低位1.3001美元，此前彭博援引未具名官员称，英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)“准备接受”英国可能不得不放弃欧盟单一市场成员地位的现实。英镑最新下跌1.7%，报1.3015美元。

哈蒙德曾在7月中称，作为6月23日公投脱欧的后果，英国将会离开欧盟单一市场。

“这只是脱欧可能要付出的代价之一，”法国农业信贷的外汇策略师Vassili Serebriakov称。

美元兑日圆最新上涨0.25%，报102.35日圆。日本央行将于9月20-21日召开政策会议。

美元指数势将录得三周来的最佳周度表现，上涨约0.8%，但美元兑日圆势将录得连续第二周下跌，跌幅约0.3%。(完)