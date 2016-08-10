美元走软 投资人评估今年美联储升息的可能性

路透纽约8月9日 - 美元周二走软，因投资人评估美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息的可能性，在周五美国公布零售销售报告前没有其他重大经济数据出炉。

上周五美国公布的7月就业报告强于预期后，投资人对今年美联储可能进一步升息的预期升温，带动美元走强。

周二，美元回吐部分升幅，因没有明显的刺激因素，预计本周成交保持相对清淡，许多交易商和投资人在夏季度假。

市场将密切关注8月26日美联储主席叶伦在怀俄明州杰克森霍尔央行年会上的讲话，以寻找可能何时升息的新线索。

“我认为叶伦的讲话有可能偏向减少鸽派基调，”Westpac Banking Corporation高级汇市策略师Richard Franulovich表示。

“英国退欧公投后金融市场状况保持非常热络，且美国连续公布两个月的强劲就业数据，令美联储可以长舒一口气。”他称。

美元指数跌0.24%，报96.174，美元兑日圆跌0.53%，报101.88日圆。

在数据显示，第二季美国非农生产率意外下滑后，日圆兑美元扩大涨幅。

英镑周二连续第五日下滑，此前英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂对泰晤士报表示，如果英国经济下滑情况恶化，那么有可能需要出台更多量化宽松措施。

英镑兑美元纽约尾盘跌0.30%，报1.2999美元，稍早跌至7月11日来最低的1.2957美元。

英国央行上周降息至纪录低点，并释出数以十亿英镑计的刺激措施，以缓和英国公投退欧给经济带来的冲击。

分析师预计新西兰央行周四将降息25个基点，至2.00%。

新西兰元兑美元升0.10%，报0.7143美元。(完)