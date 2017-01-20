美国公布强劲数据后美元保持升势 欧元由跌转升

路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。

在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要进一步货币政策的扶助。

欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长。

在德拉吉讲话期间，欧元兑美元曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。

随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘，欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。

“都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的，结果就是欧元有所反弹。”

瑞穗的汇市策略师Sireen Harajli称，欧元反弹可能也是受到技术性因素帮助。

“很多次当汇率大跌，之后就会出现这样的反弹。”她表示，并称她预计欧元将进一步走软。

美元全日保持上涨，兑加元和日圆保持小幅升势，受美国公布的强劲的初请失业金人数和房屋开工数据提振。

美国劳工部公布，上周初请失业金人数降至数十年最低，商务部公布12月房屋开工增幅大于预期。

美元兑日圆升至近1月13日来最高的115.29日圆，因投资人预计美元将进一步上涨。纽约尾盘，美元升0.15%，报114.82日圆。

美元兑加元升0.4%，报1.332加元。

美元指数尾盘升0.25%，报101.170。(完)