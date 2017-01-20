美国公布强劲数据后美元保持升势 欧元由跌转升

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。
在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要进一步货币政策的扶助。
欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长。
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘，欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。
“都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的，结果就是欧元有所反弹。”
瑞穗的汇市策略师Sireen Harajli称，欧元反弹可能也是受到技术性因素帮助。
“很多次当汇率大跌，之后就会出现这样的反弹。”她表示，并称她预计欧元将进一步走软。
美元全日保持上涨，兑加元和日圆保持小幅升势，受美国公布的强劲的初请失业金人数和房屋开工数据提振。
美国劳工部公布，上周初请失业金人数降至数十年最低，商务部公布12月房屋开工增幅大于预期。
美元兑日圆升至近1月13日来最高的115.29日圆，因投资人预计美元将进一步上涨。纽约尾盘，美元升0.15%，报114.82日圆。
美元兑加元升0.4%，报1.332加元。
美元指数尾盘升0.25%，报101.170。(完)
(编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。