瑞银称若勒庞赢得法国大选的机率上升 瑞郎可能大涨

路透伦敦2月27日 - 瑞银集团分析师周一称，如果玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国大选民调中的支持率继续上升，瑞郎兑欧元可能升至2015年刚取消汇率上限以来的最高水平。

Thomas Flury和Alessandro Bee称，虽然基本假设仍是三个月后瑞郎兑欧元从当前约1.0650的水平回落至1.08，六个月后降至1.12，但瑞士央行可能不得不容许瑞郎大涨。

“当前欧元-瑞郎和欧元-美元的波动率显示，市场担心欧元-瑞郎汇率以及瑞士央行是否有决心将其稳定在当前水平附近，”他们在2月27日的报告中称。

“如果勒庞赢得大选的机率继续上升，未来几个月形势可能更加复杂。瑞士央行可能被迫容许欧元跌向1.03。”(完)