瑞银称若勒庞赢得法国大选的机率上升 瑞郎可能大涨

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月27日 - 瑞银集团分析师周一称，如果玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国大选民调中的支持率继续上升，瑞郎兑欧元可能升至2015年刚取消汇率上限以来的最高水平。
Thomas Flury和Alessandro Bee称，虽然基本假设仍是三个月后瑞郎兑欧元从当前约1.0650的水平回落至1.08，六个月后降至1.12，但瑞士央行可能不得不容许瑞郎大涨。
“当前欧元-瑞郎和欧元-美元的波动率显示，市场担心欧元-瑞郎汇率以及瑞士央行是否有决心将其稳定在当前水平附近，”他们在2月27日的报告中称。
“如果勒庞赢得大选的机率继续上升，未来几个月形势可能更加复杂。瑞士央行可能被迫容许欧元跌向1.03。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 汪红英)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
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