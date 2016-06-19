（更正）英镑大涨 在英国退欧公投前厌恶风险情绪降温（6月18日）

路透纽约6月17日 - 英镑兑美元周五大涨逾1%，交易商评估，亲欧英国议员Jo Cox遇害是否会打破英国退欧公投两大阵营支持率旗鼓相当的现状。

Cox周四遇袭身亡，各方均暂停了公投造势活动。

Cox遇害令市场对英国首相卡梅伦可能推迟原定于6月23日举行的退欧公投，或可能推高留欧阵营支持率的臆测升温。近几日民调显示，留欧阵营支持率略后于退欧阵营。

“投资人今日调整仓位，因他们不知道会发生什么，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示，“投资人主要是在出脱‘避险’交易。”

本周稍早，英镑大跌，因市场担心英国公投结果若为退欧，可能在全球金融市场以及欧洲政局掀起轩然大波。

英镑兑美元纽约尾盘大涨1.06%，报1.4350美元，周四低见1.4010美元，周五一度触及一周高位1.4387美元。

日圆兑美元守在约两年高位附近，兑欧元也在逾三年高位附近，周四日本央行没有进一步放宽货币政策。

日圆上涨，因投资人认为日本央行在刺激日本经济方面快要弹尽粮绝。

“今日的市况有点像是市场在测试日本央行的底线，投资者的内心独白是，我们本来并没有指望太多，但你却毫无作为，”花旗集团外汇策略部门全球主管Steven Englander表示，“这反应市场认为日本央行根本没有任何有效的工具来限制汇率。”

美元兑日圆纽约尾盘报104.20日圆，周四低见103.58日圆。

下周市场的另一焦点将是6月21日德国宪法法院对欧洲央行在金融危机期间祭出的紧急购债计划的合法性进行裁决，可能打乱欧洲央行目前的印钞计划。

美联储主席叶伦周二和周三也将在美国国会作证，讨论货币政策和经济状况。(完)