英镑在触及31年低位后缩小跌幅 因央行发表声明安抚市场

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约6月24日 - 英镑兑美元周五在英国决定脱欧后骤降10%，至31年低位，但随后从低位小幅反弹，因多国央行发表声明安抚市场。
英镑兑美元最新下跌8.1%，报1.3662美元，盘中触及1985年签署广场协议前迄今最低的1.3228美元。交易员称，英国央行总裁卡尼有关央行准备好提供额外支持的讲话，扶助英镑反弹。
尽管跌幅缩小，但英镑兑美元本周仍可能下跌4.9%，创2009年1月以来最大周线跌幅。在英国公投结果发布前亚洲时段的交易中，英镑曾触及去年12月中以来最高的1.5018美元，因民调公司YouGov称留欧阵营看似领先。
尽管美元兑英镑上涨是因为美元相对安全，但相比美元、欧元和英镑，投资者更青睐日圆，因认为日圆更安全。
美元兑日圆可能录得2008年10月以来最大单日百分比跌幅，但日本央行可能采取干预行动的臆测限制了日圆的涨幅。日本财务大臣麻生太郎称，不愿看到外汇市场过度波动，必要时会对日圆走势作出回应。
“央行采取行动力图安抚市场，促使市场稍作喘息，三思而后行，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick称。
欧元兑美元在触及三个半月最低1.0914美元后缩小跌幅，但仍走势艰难，全日下跌2.5%，报1.1100美元。
尽管央行安抚市场，但分析师预计，未来数月英镑将进一步下跌，货币市场普遍走势震荡。Chapdelaine的Borthwick称，7月底前，英镑可能跌至1.30美元。
美元兑瑞郎最新上涨1.37%，报0.9713瑞郎，因在英国决定脱欧后，瑞士央行是第一家干预市场，压低本国货币的主要央行。
美元指数最新上涨2.10%，报95.489，盘中触及逾三个月最高的96.703。本周美元指数上涨1.4%，为约四个月来最好周度表现。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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