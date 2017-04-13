美元全线下跌 此前特朗普就汇率和利率发表评论

路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)将利率维持在低位。

特朗普在接受《华尔街日报》采访时还称，美国政府不会将中国列为汇率操纵国，这与其竞选时的承诺大相径庭。他还保留了再次提名叶伦担任美联储主席的可能性。叶伦主席的任期将于明年到期。

消息发出后，美元指数跌至3月30日以来最低水平。

“市场的反应很大，但我认为反应过度了，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称，“他也许只是在对冲押注，确保美国民众意识到他没有在贸易方面让步。”

Lien还说，预计特朗普的讲话可能在长期内打压美元，美元本周每个交易日都在下跌，因对地缘政治紧张局势的忧虑促使投资者买入日圆、美债和黄金等避险资产。

美元兑日圆周二下跌逾1%，为三个月内的最大单日跌幅，在11月中以来首次跌穿110日圆。周三，美元兑日圆进一步下跌，尾盘跌0.5%，报109.1日圆，为11月17日以来最低。

美元兑传统的避险货币瑞郎跌至1.0024瑞郎，为一周来最低。

欧元兑美元升0.6%，至六日高位1.0671美元。

特朗普讲话后，美元兑通常波动不大的离岸人民币也下跌，跌0.15%，至五日低位6.8847人民币。(完