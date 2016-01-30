美元上涨 因美国GDP数据符合预期及日本央行实施负利率

路透纽约1月29日 - 美元周五大幅上涨，兑日圆触及六周高位，此前日本央行将一主要利率下调至负，美国国内生产总值(GDP)数据基本符合经济学家预期。

日本央行周五称，对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。该行称，如有必要，将进一步下调已为负的利率。

这是美国和世界其他主要国家央行政策走势分化的最新例证，Citizens Bank全球市场董事总经理Tony Bedikian称。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)在去年12月提升利率，并暗示今年将四次提高利率，但日本加入到欧洲央行阵营，将利率下调至零以下。

“这本身对美元是利好消息，今天升幅很大，因日本将利率推至零以下令人意外，资本流向美国市场和美元，”Bedikian称。

继第三季GDP增长2%后，美国第四季GDP增长0.7%，接近经济学家对经济增长率的预估。

美元指数.DXY升1.1%，报99.586，为12月3日以来最高。

美国GDP数据发布后，美元兑欧元、英镑和瑞士法郎涨幅均超1%，帮助美元兑上述每种货币录得月线涨幅。

美国数据发布后，美元兑日圆涨2.4%，达到12月18日以来的最高，最新涨1.9%，报121.05日圆。

周五的走势逆转了美元兑日圆长达一个月的跌势，美元兑日圆本月上涨0.4%。

日本央行宣布下调利率前，日圆在1月累积录得1.3%的涨幅。(完)