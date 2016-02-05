美元走强 因美国数据暗示今年升息希望犹存

路透纽约2月5日 - 美元兑一篮子货币周五反弹，之前公布的数据显示，1月美国薪资反弹，暗示未来通胀将攀升，并削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年不会升息的观点。

美国劳工部报告，1月平均时薪增长0.12美元，或0.5%，按年增长2.5%。

尽管上月非农就业岗位仅增长15.1万，低于接受路透调查的分析师预估的增长19万，但薪资数据足以推高美元。

美元过去两日连跌，因市场认为，疲弱的美国经济数据，和对全球经济的担忧可能使美联储无法在今年升息。投资者认为纽约联储总裁杜德利周三对MNI的讲话通胀立场温和，这进一步重创美元。

“从美国通胀的角度来看，薪资增长是好消息，”巴克莱驻纽约的外汇和利率策略师Andres Jaime Martinez表示。他说，尽管薪资增长令市场对今年升息的预期有所升温，但美联储在3月会议上升息的希望仍不大。

数据公布后，欧元应声升至逾15周高位1.12500美元。美元兑日圆也触及逾两周低位116.285日圆，后转跌为升。

美元指数触及日高97.265，周四触及约15周低位96.259。

美元指数本周仍可能录得2011年10月以来最差周度表现。欧元/美元可能录得4月底-5月初以来最大周涨幅。

美元兑瑞郎也反弹。日高为0.99850瑞郎，在数据公布后不久跌至近四周低位0.98805瑞郎。

弱于预期的非农就业岗位增长数据限制了美元涨幅，富国证券驻纽约的汇市策略师Eric Viloria表示。

纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.59%，报1.11405美元。美元兑日圆上扬0.14%，报116.930日圆，但兑瑞郎下跌，报0.99190瑞郎。

美元指数尾盘升0.61%，报97.063。(完)