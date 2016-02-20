日圆兑欧元和美元上涨 因股市和油市回落

路透纽约2月19日 - 日圆兑欧元和美元周五大涨，此前油价和全球股市再度下滑，凸显投资人对全球经济成长的忧虑。

美元全面下滑，美国公布的1月通胀数据高于预期影响有限。分析师表示，油价和股市下滑令美元失色。

不过本周美国公布的数据基本上利多，扶助美元指数.DXY创约两个月最大周度升幅。

美元指数周五跌0.3%，报96.64。

在法国总统奥朗德(Francois Hollande)表达对欧盟领导人在布鲁塞尔的欧盟峰会上能达成协议，帮助英国留在欧盟抱持希望后，英镑兑美元攀升。

但市场焦点仍在油市和股市，今年两个市场走势挣扎。

“由于近期股市波动同油价息息相关，当股市下滑时，日圆继续得益于避险地位，”FOREX.com高级市场分析师Matt Weller表示。

“尽管股市收复本月稍早的部分失地，但一旦市场出现大幅震荡，都可能会进一步提振日圆。”

周五，日圆兑欧元触及两年半高位。纽约尾盘，欧元兑日圆跌0.4%，报125.32日圆。

日圆兑美元也升至一周高位，美元尾盘跌0.6%，报112.59日圆。

欧元兑美元升0.2%，报1.1018美元，不过欧元本周录得11月第三周来最大单周跌幅。

周四欧洲央行公布的1月会议记录令市场普遍预计该行在3月会议上会进一步放宽货币政策，投资人预计在3月会议前欧元兑美元将进一步走软。

“会议记录巩固了下月追加刺激措施的预期，对经济成长有利的措施对欧元不利，因这些举措旨在压低借贷利率，从而削弱的欧元吸引力，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

不过，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周五表示，央行并未承诺在3月10日下次会议上会作出任何决定，但如果认为通胀反弹被进一步推后，可能会采取行动。(完)