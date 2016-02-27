美元攀升 因美国发布乐观数据重燃升息预期

路透纽约2月26日 - 美元周五上涨，此前公布的美国经济数据多数向好，重燃美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年再升息的预期。

美元指数录得自去年11月以来最大周度涨幅。美元兑日圆升至逾一周高位。

周五发布的数据显示，美国第四季经济增长放缓程度没有预想得那么严重，消费者支出上升。如果下周发布的非农就业报告依然强劲，加上今天的数据，预计美联储应该会将升息重新提上日程。

“美元今天的走势基本受数据推动，数据意外向好，”Riverside Risk Advisors董事总经理Jason Leinwand称。

“市场之前为轻仓，预计美联储不会采取行动且对此颇有信心，市场预计数据会支撑这个观点，但今天的数据不是这么回事儿，”他称。

美元.DXY上升0.86%至三周高位98.260，欧元兑美元下跌EUR=0.8%，报1.0931美元，盘中跌至三周低位1.0912美元。

美国1月消费者支出增加0.5%的数据也支撑美元，路透调查的分析师预计1月消费者支出增加0.3%。更重要的是，被美联储密切关注的核心个人消费支出(PCE)物价指数上涨0.3%。

“我们终于开始看到能源价格下跌和薪资强劲增长转变为实实在在的消费支出，”DriveWealth市场首席策略师Brian Dolan称。

英镑兑美元触及七年低位，因担心英国退出欧盟，英镑可能录得2009年来最大周度跌幅。

美元兑日圆JPY=上涨0.77%，报113.990日圆，结束了日圆的上涨势头，但日圆本月仍有望录得逾七年来最佳月度表现。 (完)