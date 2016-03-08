中国贸易数据疲弱刺激日圆避险需求 油价回落令商品货币承压

路透纽约3月8日 - 中国贸易情况恶化的消息周二刺激对日圆的避险需求，因数据重燃对全球经济放缓的忧虑，促使投资者削减股票头寸和其他风险投资。

油价和工业金属价格在近日触及数月高位后回落，加重了加元和澳元等商品货币承受的压力。

中国2月出口同比骤降25.4%，为2009年5月以来最大降幅，进口下滑13.8%，连降第16个月。

“如果中国出问题，我们将看到资金流向避险资产，”Evercore ISI的策略师Stan Shipley表示。

在市场动荡和经济忧虑挥之不去时，投资者通常会青睐日圆和瑞郎。

美元兑日圆JPY=跌0.8%，报112.56日圆，盘中触及一周低位112.41日圆。欧元兑日圆EURJPY=也回落0.8%，报123.92日圆。

瑞郎走强，但涨势在美国交易时段逐步衰竭。瑞郎兑美元CHF=最新回落0.1%，报0.9956瑞郎。瑞郎兑欧元EURCHF=持稳在1.0964瑞郎。

澳元和加元从受商品价格急升带动触及的数月高位回落。

澳元兑美元AUD=D4下跌0.2%，报0.7455美元，周一触即7月以来高位0.7486美元。

加元兑美元CAD=D4回落0.9%，报1.3405加元，周一触及11月以来最高1.3262加元。

指标布兰特原油期货LCOc1盘中触及三个月高位41.48美元后掉头转跌，结算价大跌2.9%，报每桶39.65美元。

LME三个月期铜CMCU3从上周触及的四个月高位进一步回落，收跌2.6%，报每吨4,868.00美元。

在欧洲央行周四举行政策会议前，欧元走势受限。交易商广泛预计，央行将祭出更多刺激举措来支撑摇摇欲坠的欧元区经济。

投资者不确定央行的行动力度有多大。欧元空头对押注央行将采取激进举措持谨慎态度，因为央行在上一次政策会议上选择采取更为温和的放宽力度，导致他们蒙受了巨大的损失。

欧元兑美元EUR=跌0.05%，报1.1005美元，陷于狭窄区间内。

英镑兑美元GBP=D4回落0.4%，报1.4215美元，之前英国央行总裁卡尼警告称，一旦退欧，将会损及英国经济，并促使部分银行将业务撤出英国。[nL4S16G3WG]

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1009 1.1012 -0.03 +1.37 1.0860

美元/日圆 JPY= 112.61 113.43 -0.72 -6.39 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 124.00 124.94 -0.75 -4.96 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9953 0.9951 +0.02 -0.65 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4214 1.4263 -0.34 -3.56 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3407 1.3277 +0.98 -3.12 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.5080 6.5047 +0.05 -0.91 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7438 0.7466 -0.38 +2.24 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0962 1.0964 -0.02 +0.70 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7744 0.7720 +0.31 +5.12 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6742 0.6798 -0.82 -1.22 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.5547 8.4975 +0.67 -3.23 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.4355 9.3648 +0.75 -1.72 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4834 8.4704 +0.15 +0.44 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3395 9.3360 +0.04 +1.84 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)