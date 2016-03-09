欧元在欧洲央行会议前持稳 加元在加拿大央行会议后跳涨

路透纽约3月9日 - 欧元周三持稳，整日交投震荡，投资者静待欧洲央行会议，市场预计央行将会下调本已为负的存款利率，并扩大购债规模以提振欧元区经济。

加元跳涨，之前加拿大央行保持政策利率不变，并称经济前景与1月时的预期基本一致，因近期市场动荡“看似正在平息”。

油价和金属价格反弹也重燃对加元、澳元等商品货币的买兴。

欧洲央行周四举行政策会议仍被视为本周汇市的头等大事。

BMO Capital Markets驻纽约的汇市策略部全球主管Greg Anderson表示，“欧洲央行会议前市场交投气氛紧张。”

一项周一公布的路透调查显示，分析师预计，欧洲央行将会下调存款利率10个基点，至-0.4%，并宣布扩大资产购买规模，甚至可能效仿日本央行推出分层利率机制，以提振通胀。

欧洲央行祭出更多刺激举措将会重压欧元，但分析师指出，央行决策者的行动力度可能不及交易商的预期。

欧元兑日圆EURJPY=跌至一周低位后反弹。最新上扬0.6%，报124.76日圆。

欧元兑美元EUR=基本持稳在1.1008美元，削减稍早录得的0.6%的跌幅。

欧元逆转跌势，跟随油价和工业金属价格反弹，抹去美元最初的涨幅。

美元指数.DXY跌0.1%，报97.112。

伦敦市场，布兰特原油期货LCOc1上扬3%，报每桶40.95美元。期铜CMCU3收涨1.1%，报每吨4,922.50美元。

加元跟随加拿大最大出口商品原油价格反弹，兑美元CAD=D4触及三个半月高位，尾盘上扬1.2%，报1.3253加元。

澳元兑美元AUD=D4攀升近1%，报0.7511美元，盘中触及八个月高位。

不过新西兰央行周四宣布降息至2.25%的纪录低位，新西兰元兑美元NZD=D4应声扭转升势，由0.6783美元急挫至0.6650美元。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0997 1.1009 -0.11 +1.26 1.0860

美元/日圆 JPY= 113.31 112.61 +0.62 -5.81 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 124.68 124.00 +0.55 -4.44 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9970 0.9953 +0.17 -0.48 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4215 1.4214 +0.01 -3.55 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3249 1.3407 -1.18 -4.26 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.5105 6.5080 +0.04 -0.88 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7485 0.7438 +0.63 +2.89 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0970 1.0962 +0.07 +0.77 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7739 0.7744 -0.06 +5.05 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6651 0.6742 -1.35 -2.55 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.5183 8.5547 -0.43 -3.64 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.3680 9.4355 -0.72 -2.43 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4459 8.4834 -0.44 -0.01 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2902 9.3395 -0.53 +1.31 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)