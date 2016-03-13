（更正）美元连续第二周下跌 因央行行动激发风险意愿

(更正：正文第二段译文有误，应为“尽管美元指数周五上涨”，而非“ 尽管美元周五上涨”。第九段应为“美国原油连涨第四周”，而非“美元原油连涨第四周”)

路透纽约3月11日 - 美元兑一揽子货币周五上涨，受助于欧洲和中国央行采取意外行动后，对风险资产的需求增加。

尽管美元指数周五上涨，但美元指数本周连续第二周下跌，本周的跌幅主要在欧洲央行周四会议后录得。

欧洲央行采取了激进的宽松举措，政策力度大于市场预期，但欧洲央行总裁德拉吉关于该行可能不会再下调利率的讲话加重了市场忧虑，他们担心决策者在令货币贬值和提升通胀方面已经黔驴技穷了。

这导致欧元出现一个月来最大单日涨幅，录得自去年12月3日以来最大单日波幅，当日欧洲央行在政策会议上将存款利率下调10个基点，低于市场预期。

本周欧元兑美元上涨1.4%，周五下跌0.2%，报1.1155美元。欧元在美元指数中占比最大。

欧洲央行的刺激举措未能令欧元走低，但却支撑欧洲股市上涨，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3周五劲升2.7%。

商品价格上涨，此前中国上调人民币兑美元中间价，上调幅度为今年以来最大。

中国人民币走强对商品市场利好，商品价格最近两周普遍上涨，表明全球最大商品消费国--中国的需求可能增加。

油价上涨近2%，美国原油连涨第四周，此前国际能源署称，油市可能已经触底。

中国和欧洲央行的举措帮助加元、澳元和挪威克朗等商品货币回升，周五兑美元升幅均超过1%。

加元兑美元在过去两周已经上涨2%，澳元上涨逾5%，挪威克朗上涨3%。

“随着股市走高，波动性下降，特别是股市和商品市场的波动性，商品货币全线反弹，”Westpac Banking Corporation资深货币策略师Richard Franulovich称，“它们兑美元均上涨，表明美元在这种环境下容易下跌。”

全球股市本周上涨0.8%，上周上涨2.7%。 (完)