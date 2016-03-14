美元/欧洲货币上涨 继续对德拉吉讲话带动的欧元升势获利了结

达沃斯论坛：汇丰和瑞银拟从伦敦各转走一千岗位 应对退欧冲击
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
路透纽约3月14日 - 美元兑欧元等欧洲货币周一上涨，因上周欧洲央行总裁德拉吉暗示该行可能不会再继续放宽货币政策后欧元大涨，投资人对此升势获利了结。
在德拉吉上周四的讲话后，欧元创一个月最大升幅，但之后兑美元回吐涨幅。
目前投资人将注意力转向美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二和周三的货币政策会议，预计联邦公开市场委员会(FOMC)将维持利率不变。
“因德拉吉称‘不再降息’引起的欧元升势可能过度，且美联储有可能会略更鹰派引发一些修正性的价格走势，”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示。
交易商也将关注瑞士、澳洲和挪威央行本周的利率决定，英国央行和日本央行本周也将举行货币政策会议。分析师表示，这些会议将考验央行管理市场预期的能力。
欧元兑美元EUR=跌0.5%，报1.1197美元，也受到欧洲股市上涨拖累。自德拉吉宣布包括扩大购买资产以及进一步降息的一系列大胆宽松措施后，欧股已经上扬了约3%。
美元兑主要欧洲货币周一普涨，美元兑瑞郎CHF=升0.45%，报0.9875瑞郎，英镑兑美元GBP=跌0.6%，报1.4298美元。
新兴市场货币今日波动最大，多国货币因国内市场动荡而遭抛售。南非兰特ZAR=兑美元重挫达2.4%，因投资人担心该国信贷评等可能不久就将被下调。
巴西雷亚尔兑美元BRL=大跌1.8%，周末巴西全国约300万民众示威游行要求弹劾总统罗塞夫(Dilma Rousseff)。
埃及镑EGP=暴跌超过14%，此前埃及央行祭出市场期待已久的货币贬值行动。
俄罗斯总统普京宣布计划从叙利亚撤军后，卢布RUB=午后由跌转升。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1104 1.1150 -0.41 +2.25 1.0860
美元/日圆 JPY= 113.81 113.80 +0.01 -5.39 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 126.35 126.89 -0.43 -3.16 130.47
美元/瑞郎 CHF= 0.9871 0.9831 +0.41 -1.47 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4300 1.4385 -0.59 -2.97 1.4738
美元/加元 CAD= 1.3258 1.3208 +0.38 -4.20 1.3839
美元/离岸人民币 CNH= 6.4926 6.4823 +0.16 -1.15 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.7513 0.7563 -0.66 +3.27 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0957 1.0956 +0.01 +0.65 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7761 0.7744 +0.22 +5.35 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6670 0.6750 -1.19 -2.27 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.4688 8.4095 +0.71 -4.20 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.4029 9.3836 +0.21 -2.06 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.3422 8.3404 +0.02 -1.23 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2630 9.3011 -0.41 +1.01 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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