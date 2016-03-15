美元兑日圆走软 因美国数据疲弱且日本央行称将暂停降息

路透纽约3月15日 - 美元兑日圆周二急跌，因日本央行保持利率不变，且美国零售销售数据疲弱，另外油价重挫、全球股市走低引发投资者的避险意愿。

在意外降息至负值区域六周后，日本央行总裁黑田东彦表示，央行将暂缓行动，以观降息成效，但可能在降息效果尚未完全渗透到经济中之前再次出手。

尽管实施了负利率，且可能进一步降息，但投资者仍纷纷买入日圆，延续1月政策声明宣布后一天以来累计上涨逾6.5%的升势。

“很显然，我们目前处于货币政策的衰竭期，”FIS Group的执行长兼首席投资长Tina Byles Williams表示，“市场预计会出现一个短暂的避险期，而日圆正是避险选择之一。”

美元兑日圆下跌超过1%，之前公布数据显示，美国2月零售销售降幅不及预期，但1月数据被大幅下修。

美元兑日圆JPY=尾盘下跌0.6%，报113.12日圆。

股市自年初受创后一直在反弹。过去两周，一项衡量全球股市的指数.MIWD00000PUS累计上扬近5%，过去四周涨幅近10%。美元也因此受益，今年多数时间，美元与风险资产的走势一致。

“风险资产涨势不俗，但现在，这开始推升利率预期，”法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“美联储收紧政策的预期重新被消化，风险人气略趋谨慎。”

去年12月，美联储在近10年来首次升息后表示，预计今年将会继续升息。升息使美元更具吸引力，但也可能损及美国出口和在海外开展业务的美国企业的获利，影响企业的资产负债表状况。

英镑是另一个今日波动幅度较大的货币，兑欧元和美元下跌1%，之前每日邮报的一项民调显示，支持退欧阵营领先。英国将于6月进行退欧公投。

欧元兑美元EUR=持平在1.1105美元。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1108 1.1104 +0.04 +2.28 1.0860

美元/日圆 JPY= 113.17 113.81 -0.56 -5.93 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 125.67 126.35 -0.54 -3.68 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9869 0.9871 -0.02 -1.49 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4151 1.4300 -1.04 -3.98 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3353 1.3258 +0.72 -3.51 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.5111 6.4926 +0.28 -0.87 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7456 0.7513 -0.76 +2.49 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0962 1.0957 +0.05 +0.70 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7850 0.7761 +1.15 +6.56 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6599 0.6670 -1.06 -3.31 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.5453 8.4688 +0.90 -3.33 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.4971 9.4029 +1.00 -1.08 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.3139 8.3422 -0.34 -1.57 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2342 9.2630 -0.31 +0.69 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)