美元续挫 美联储温和声明继续发酵

瑞士信贷以53亿美元就RMBS销售案与美国司法部正式和解
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。
路透纽约3月17日 - 美元兑主要货币周四重挫，延续周三美国联邦储备委员会(美联储/FED)声明引发的跌势。美联储声明显示可能要比部分投资人预想的等更久才会升息。
美元兑欧元、日圆和瑞郎大跌超过1%，因市场认为美联储主席叶伦会后记者会的讲话对通胀的态度更温和。
叶伦在记者会上表示，在升息的问题上“宜谨慎行事”，强调了全球经济带来的挑战，并点明她不确信潜在通胀已经加速。
“美联储声明谈及全球经济成长前景时基调鸽派，且着重强调全球成长前景如何进展，这令市场震惊。”Cambridge Global Payments高级企业汇市交易员兼市场分析师Scott Smith表示。
美元指数.DXY盘中下挫逾1.5%，至五个月低位，纽约尾盘跌1.1%，报94.800。
今日盘中，美元兑多个货币触及数月低点。美元兑加元CAD=跌至10月来最低，澳元兑美元AUD=则触及7月来最高。
美元兑日圆早盘波动尤为明显，一度大跌后回升。日本央行询问交易员有关近期日圆走势的消息带动美元兑日圆缩减部分跌幅。
纽约尾盘，美元兑日圆JPY=仍跌1%，报111.45日圆。
英镑兑美元GBP=大涨。受英国央行决定维持利率不变带动，英镑势将创2009年来最大单日升幅。尾盘英镑升1.6%，报1.4488美元。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1317 1.1222 +0.85 +4.21 1.0860
美元/日圆 JPY= 111.37 112.57 -1.07 -7.42 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 126.05 126.34 -0.23 -3.39 130.47
美元/瑞郎 CHF= 0.9671 0.9768 -0.99 -3.46 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4478 1.4257 +1.55 -1.76 1.4738
美元/加元 CAD= 1.2972 1.3095 -0.94 -6.26 1.3839
美元/离岸人民币 CNH= 6.4546 6.4837 -0.45 -1.73 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.7648 0.7548 +1.32 +5.13 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0950 1.0963 -0.12 +0.59 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7812 0.7870 -0.74 +6.04 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6845 0.6722 +1.83 +0.29 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.3204 8.4549 -1.59 -5.88 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.4211 9.4908 -0.73 -1.87 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.1772 8.2178 -0.49 -3.19 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2549 9.2149 +0.43 +0.92 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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