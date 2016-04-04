美元小幅走软 因市场继续押注美联储将保持鸽派立场

路透纽约4月4日 - 美元兑日圆周一触及逾两周最低，兑一篮子主要货币走低，因市场仍预计，美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年将保持缓慢升息的步伐。

美元兑日圆JPY=日内触及111.10日圆的低位，美元上周录得近两个月来最差周度表现。分析师称，美联储主席叶伦上周发表的联储在升息问题上宜“谨慎”行事的言论继续重压美元。

美元指数.DXY尾盘跌0.07%，报94.551，距离上周触及的五个半月低位94.319不远。欧元兑美元EUR=尾盘上扬0.04%，报1.1390美元，上周五触及五个半月高位1.1437美元。

“叶伦的讲话继续在市场发酵，”Chapdelaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick表示。

他表示，交易商出脱美元/日圆看涨押注，作为对叶伦鸽派讲话的回应，另一个原因是日本央行的行动不像预期那么温和。

美元指数稍早一度削减跌幅，之前波士顿联储总裁罗森格伦表示，利率期货市场目前的表现暗示，市场预计联储今年只升息一次或者不升息，这“令人意外”。罗森格伦是联储内部典型的鸽派，他表示，市场预期可能被证明“太过悲观”。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，联邦基金利率期货合约周一的表现暗示，交易商预计美联储7月升息的机率为40%。尽管联储在4月和6月也将举行政策会议，但市场认为7月会议上升息的机率远高于之前的两次会议。

考虑到叶伦上周讲话的后续影响，美元后市“将会陷于区间内”，TJM Brokerage的外汇部联席主管Richard Scalone表示。

美元兑日圆尾盘下跌0.32%，报111.31日圆。美元兑瑞郎CHF=尾盘上扬0.17%，报0.9591瑞郎，上周触及逾五个月低位0.9547瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1390 1.1386 +0.04 +4.88 1.0860

美元/日圆 JPY= 111.31 111.65 -0.30 -7.47 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 126.82 127.22 -0.31 -2.80 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9588 0.9573 +0.16 -4.29 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4262 1.4220 +0.30 -3.23 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3085 1.3009 +0.58 -5.45 1.3839

美元/离岸人民币 CNH=D3 6.4710 6.4720 +0.02 -1.46 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7602 0.7668 -0.86 +4.49 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0920 1.0913 +0.06 +0.31 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7976 0.8006 -0.37 +8.27 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6833 0.6889 -0.81 +0.12 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.3241 8.3131 +0.13 -5.83 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.4930 9.4672 +0.27 -1.13 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.1290 8.1359 -0.08 -3.76 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2593 9.2726 -0.14 +0.97 9.1705