美元兑日圆触及17个月低位 投资者担忧全球经济

路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周二走低，17个月来首次跌至110日圆之下，部分是因担忧全球经济成长。欧元兑美元小跌，因欧洲经济数据欠佳。

美元兑日圆延续跌势，年内迄今累积下跌8.2%，股市回落点燃日圆的最新一轮涨势。美元兑日圆盘中下跌超过1%，触及2014年10月底以来最低109.98日圆。

美元兑日圆JPY=在美国时段晚些时候的交易中削减跌幅，纽约尾盘下跌0.81%，报110.41日圆。美元兑日圆近几个交易日走软，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦上周发表鸽派讲话，交易商认为，她的讲话暗示，联储将会放慢今年升息的步伐。

“全球成长步伐可能有所放缓，美国联邦基金利率上升的路径更趋缓慢...可能对日圆有利，”RBS证券的汇市策略师Brian Daingerfield表示。

分析师还表示，交易商可能对日本央行通过货币刺激举措压低日圆的能力失去了信心。

欧元兑美元EUR=从上周五触及的五个半月高位1.1437美元回落，触及日低1.1337美元，后削减跌幅。欧元兑美元尾盘仅小跌，报1.1381美元。

德国2月工业订单意外下降，加之3月欧元区企业活动几无改善等因素重压欧元。供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国3月非制造业活动增速强于预期，随后欧元兑美元一度触及日低。

但欧元稍后削减跌幅，因市场预期，将于周三公布的美联储3月会议记录将会强化联储的鸽派立场，美元因此受创，Oanda的高级汇市策略师Alfonso Esparza表示。

美元指数.DXY尾盘上扬0.15%，报94.655。

美股标普500指数.SPX收跌约1%。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1382 1.1390 -0.07 +4.81 1.0860

美元/日圆 JPY= 110.31 111.31 -0.90 -8.30 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 125.55 126.82 -1.00 -3.77 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9559 0.9588 -0.30 -4.58 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4159 1.4262 -0.72 -3.93 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3135 1.3085 +0.38 -5.09 1.3839

美元/离岸人民币 CNH=D3 6.4720 6.4853 +0.21 -1.26 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7543 0.7602 -0.78 +3.68 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0882 1.0920 -0.35 -0.04 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.8036 0.7976 +0.75 +9.08 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6803 0.6833 -0.44 -0.32 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.3282 8.3241 +0.05 -5.79 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.4827 9.4930 -0.11 -1.23 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.1329 8.1290 +0.05 -3.71 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2545 9.2593 -0.05 +0.92 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)