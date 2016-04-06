美元下滑 因预计日本央行不会干预日圆升势及美联储立场鸽派

路透纽约4月6日 - 美元兑日圆周三触及17个月低点，且维持普遍颓势，因预计日本央行不会出手干预，阻止日圆升势，且美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录证实了联储的鸽派立场。

美元兑日圆JPY=连续第二日跌穿110日圆，盘中触及2014年10月底来最低的109.36日圆。日本首相安倍晋三向华尔街日报(WSJ)表示，各国须避免“任意干预”压低汇率。

上述言论助燃了日本央行可能不会干预，阻止日圆升势的预期。另外，美联储公布的3月货币政策会议记录证实了对联储鸽派立场的预期。两个因素都对美元不利。

美联储会议记录显示，决策者在3月会议上讨论了是否需要在4月会议上升息，但最终达成共识，即考虑到全球经济放缓的风险，联储宜谨慎行事。

美元兑日圆纽约尾盘跌0.61%，报109.69日圆。今年迄今，美元兑日圆大跌超过8%，部分因联储立场更为鸽派。

“日圆走强是因投资人担心日本央行会对日圆升势视而不见，”衍生品顾问公司Riverside Risk Advisors董事总经理Jason Leinwand表示。另外他指出，“会议记录立场非常鸽派。”

分析师还表示，风险较高的商品货币兑美元走强，因之前数据显示美国上周原油库存意外从纪录高位下滑，带动美国原油期货CLc1跳升超过5%。

“这给风险货币一些提振，是打压美元的因素之一，”Westpac Banking Corporation高级汇市策略师Richard Franulovich谈及库存数据时表示。

商品货币澳元兑美元AUD=D4尾盘升0.73%，报0.76美元。

欧元兑美元EUR=尾盘升0.16%，报1.1400美元，日高为1.1432美元，接近上周五触及的五个半月高位1.1437美元。美元兑瑞郎CHF=跌至约五个半月低点0.9532瑞郎。

美元指数.DXY尾盘跌0.18%，报94.457。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1397 1.1382 +0.13 +4.94 1.0860

美元/日圆 JPY= 109.78 110.31 -0.48 -8.74 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 125.13 125.55 -0.33 -4.09 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9556 0.9559 -0.03 -4.61 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4120 1.4159 -0.28 -4.19 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3087 1.3135 -0.37 -5.43 1.3839

澳元/美元 AUD= 0.7598 0.7543 +0.73 +4.44 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0892 1.0882 +0.09 +0.06 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.8066 0.8036 +0.37 +9.49 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6820 0.6803 +0.25 -0.07 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.3147 8.3282 -0.16 -5.94 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.4850 9.4827 +0.02 -1.21 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.1487 8.1329 +0.19 -3.53 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2837 9.2545 +0.32 +1.23 9.1705