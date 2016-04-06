美元下滑 因预计日本央行不会干预日圆升势及美联储立场鸽派

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约4月6日 - 美元兑日圆周三触及17个月低点，且维持普遍颓势，因预计日本央行不会出手干预，阻止日圆升势，且美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录证实了联储的鸽派立场。
美元兑日圆JPY=连续第二日跌穿110日圆，盘中触及2014年10月底来最低的109.36日圆。日本首相安倍晋三向华尔街日报(WSJ)表示，各国须避免“任意干预”压低汇率。
上述言论助燃了日本央行可能不会干预，阻止日圆升势的预期。另外，美联储公布的3月货币政策会议记录证实了对联储鸽派立场的预期。两个因素都对美元不利。
美联储会议记录显示，决策者在3月会议上讨论了是否需要在4月会议上升息，但最终达成共识，即考虑到全球经济放缓的风险，联储宜谨慎行事。
美元兑日圆纽约尾盘跌0.61%，报109.69日圆。今年迄今，美元兑日圆大跌超过8%，部分因联储立场更为鸽派。
“日圆走强是因投资人担心日本央行会对日圆升势视而不见，”衍生品顾问公司Riverside Risk Advisors董事总经理Jason Leinwand表示。另外他指出，“会议记录立场非常鸽派。”
分析师还表示，风险较高的商品货币兑美元走强，因之前数据显示美国上周原油库存意外从纪录高位下滑，带动美国原油期货CLc1跳升超过5%。
“这给风险货币一些提振，是打压美元的因素之一，”Westpac Banking Corporation高级汇市策略师Richard Franulovich谈及库存数据时表示。
商品货币澳元兑美元AUD=D4尾盘升0.73%，报0.76美元。
欧元兑美元EUR=尾盘升0.16%，报1.1400美元，日高为1.1432美元，接近上周五触及的五个半月高位1.1437美元。美元兑瑞郎CHF=跌至约五个半月低点0.9532瑞郎。
美元指数.DXY尾盘跌0.18%，报94.457。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1397 1.1382 +0.13 +4.94 1.0860
美元/日圆 JPY= 109.78 110.31 -0.48 -8.74 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 125.13 125.55 -0.33 -4.09 130.47
美元/瑞郎 CHF= 0.9556 0.9559 -0.03 -4.61 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4120 1.4159 -0.28 -4.19 1.4738
美元/加元 CAD= 1.3087 1.3135 -0.37 -5.43 1.3839
澳元/美元 AUD= 0.7598 0.7543 +0.73 +4.44 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0892 1.0882 +0.09 +0.06 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.8066 0.8036 +0.37 +9.49 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6820 0.6803 +0.25 -0.07 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.3147 8.3282 -0.16 -5.94 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.4850 9.4827 +0.02 -1.21 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.1487 8.1329 +0.19 -3.53 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2837 9.2545 +0.32 +1.23 9.1705
(编译 李军; 审校 母红)
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