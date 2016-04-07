美元兑日圆跌至17个月新低 因预计日本央行不会干预市场

路透纽约4月7日 - 美元兑日圆周四跌穿108日圆，为17个月来首次，因预计日本央行不会干预市场，欧元兑美元下滑，因欧洲央行可能会持更鸽派立场。

美元兑日圆最多下跌1.6%，至107.71日圆，为2014年10月底以来最低，后在尾盘交易中部分缩小跌幅。

分析师称，日本央行没有暗示其将入市阻止日圆上涨，投资者不得不放弃长期持有的日圆看空押注。

“投资者现在预计日本决策者不会像预期的那样给美元/日圆提供支撑，”瑞士信贷外汇策略部全球负责人Shahab Jalinoos称，“这制造了一些混淆，当然，谨慎的风险管理建议，人们应该减少看空头寸。”

美元兑日圆今年已经下跌近10%，过去一周跌幅约为3%。

日本央行总裁黑田东彦在日本央行分行负责人季度会议上称，为达到2%的通胀目标，央行准备好在必要时采取进一步货币宽松措施。

但他还指出，日本经济持续温和复苏，并已成为了一种趋势。名古屋分行负责人称，日本汽车出口依然强劲，日圆最近的上涨没有带来大的影响。

欧元兑美元EUR=从1.1453美元的近六个月最高位下跌，盘中低见1.1338美元，最新下跌0.2%，报1.1375美元。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称，投资者也许正在为欧洲央行实施更多刺激措施，以对抗欧元最近上涨的可能性做准备。

“欧洲央行不会乐见最近欧元接近1.15美元的表现，”Esiner称，“这可能暗示，欧洲央行可能想采取更加鸽派的立场。”

美元指数.DXY最新上涨0.08%，报94.501，高于稍早触及的近六个月低位94.015。

但根据周四发布的一项路透调查，预计美元兑欧元和日圆在年底前会微幅上涨。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1375 1.1397 -0.19 +4.74 1.0860

美元/日圆 JPY= 108.20 109.78 -1.44 -10.06 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 123.10 125.13 -1.62 -5.65 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9554 0.9556 -0.02 -4.63 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4054 1.4120 -0.47 -4.64 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3143 1.3087 +0.43 -5.03 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.4848 6.4808 +0.06 -1.27 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7501 0.7598 -1.28 +3.11 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0873 1.0892 -0.17 -0.12 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.8090 0.8066 +0.30 +9.81 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6775 0.6820 -0.66 -0.73 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.3167 8.3147 +0.02 -5.92 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.4680 9.4850 -0.18 -1.39 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.1673 8.1487 +0.23 -3.31 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2912 9.2837 +0.08 +1.32 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)