美元兑日圆下跌 因投资者认为美元/日圆走势仍偏下行

路透纽约4月11日 - 美元兑日圆周一下滑，兑其它货币普遍下行，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话使市场对年内升息不抱太大希望，使美元继续承压。

美元兑日圆继前夜触及17个月低位后一度上涨，因日本警告可能干预市场以推低日圆。但涨势没能持续，因美元/日圆走势仍偏向于下行。

“市场不愿消化任何美联储升息预期，所以美元兑日圆下跌，”法国巴黎银行(BNP Paribas)外汇策略师Vassili Serebriakov称。他预计美元兑日圆会测试105日圆关键水平。

纽约尾盘，美元兑日圆JPY=下跌0.1%，报107.97日圆。稍早美元跌至107.64日圆，为2014年10月以来最低。美元兑日圆已连跌三周。

日本内阁官房长官菅义伟稍早对日圆最近上涨发出警告，激发了部分投资者出脱卖出美元/日圆的一边倒交易，后日圆卖压得到缓解。

菅义伟前夜称，20国集团同意避免货币竞争性贬值并不意味着，日本不能干预汇率走势。日本政府过去警告要干预市场时也曾这样说。

日本当局干预汇市是为了抑制市场的波动性，菅义伟补充道，“日圆在两个月内升至103日圆是一回事，在两日内升到103日圆又是另一回事。”

欧元兑日圆EURJPY=基本持稳，报123.14日圆，欧元兑美元EUR=也持平于1.1405美元。

多位美联储决策者将于本周发表讲话，但分析师对他们的讲话能重燃今年升息预期不抱希望。美联储将于4月26-27日召开下次政策会议。

达拉斯联储总裁柯普朗周一称，基于当前的美国数据，他不支持升息。

美元指数尾盘下跌0.3%，报93.972。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1406 1.1399 +0.06 +5.03 1.0860

美元/日圆 JPY= 107.93 108.03 -0.09 -10.28 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 123.12 123.12 +0.00 -5.63 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9536 0.9528 +0.08 -4.81 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4239 1.4122 +0.83 -3.39 1.4738

美元/加元 CAD= 1.2897 1.2986 -0.69 -6.81 1.3839

澳元/美元 AUD= 0.7594 0.7550 +0.58 +4.38 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0884 1.0868 +0.15 -0.02 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.8005 0.8062 -0.71 +8.66 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6857 0.6792 +0.96 +0.47 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.1979 8.2344 -0.44 -7.26 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.3522 9.3893 -0.40 -2.59 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.1122 8.1512 -0.48 -3.96 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2540 9.2941 -0.43 +0.91 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)