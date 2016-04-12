美元兑日圆反弹 因股市和油价上涨提振风险意愿

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约4月12日 - 美元兑避险日圆周二反弹，因股市和油价上扬提振风险意愿，在之前一天曾触及约一年半最低。
有导报称，在周日备受期待的产油国会议前，主要产油国俄罗斯和沙特已就冻产达成一致。消息扶助全球油价攀升至四个月高位，并带动能源股上扬。
投资者信心增强推动美元兑日圆触及日高108.78日圆，昨日美元兑日圆跌至2014年10月底以来最低107.61日圆。今年头三个月，日圆录得2009年底以来最佳季度表现。
“在股市上扬、油价飞涨的时候，没有人需要日圆，”花旗集团驻纽约的董事总经理兼G10外汇策略部全球主管Steven Englander说。
美元兑加元、墨西哥披索、俄罗斯卢布、以及澳元和新西兰元等商品货币走软。美元兑墨西哥披索MXN=回落超过1%，至八日低位17.4423披索。
俄罗斯和沙特达成冻产协议的报导对“人气产生重大影响”，推动商品货币走高，BK Asset Management的董事总经理Boris Schlossberg表示。
欧元兑美元EUR=小跌，尾盘下跌0.14%，报1.1390美元，盘中触及约六个月高位1.1464美元。
过去数周，美元普跌，美元指数年内迄今累积下跌近4.7%，因投资者推后对美国联邦储备理事会(FED/美联储)下一次升息时间的预期。
“欧元兑美元触及关键阻力位，市场正在等待下一个刺激因素出现，无论是美联储还是欧洲央行的消息，都可能影响美元/欧元走势，”BK的Schlossberg表示。
美元指数.DXY尾盘上扬0.06%，稍早触及近八个月最低93.627。
美元兑瑞郎CHF=尾盘升0.13%，报0.9548瑞郎。指标标普500指数.SPX收涨0.97%。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1384 1.1406 -0.19 +4.83 1.0860
美元/日圆 JPY= 108.53 107.93 +0.56 -9.78 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 123.54 123.12 +0.34 -5.31 130.47
美元/瑞郎 CHF= 0.9546 0.9536 +0.10 -4.71 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4273 1.4239 +0.24 -3.16 1.4738
美元/加元 CAD= 1.2759 1.2897 -1.07 -7.80 1.3839
澳元/美元 AUD= 0.7683 0.7594 +1.17 +5.61 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0875 1.0884 -0.08 -0.10 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7974 0.8005 -0.39 +8.24 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6920 0.6857 +0.92 +1.39 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.1658 8.1979 -0.39 -7.62 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2988 9.3522 -0.57 -3.15 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.0799 8.1122 -0.40 -4.34 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1988 9.2540 -0.60 +0.31 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。