美元兑日圆反弹 因股市和油价上涨提振风险意愿

路透纽约4月12日 - 美元兑避险日圆周二反弹，因股市和油价上扬提振风险意愿，在之前一天曾触及约一年半最低。

有导报称，在周日备受期待的产油国会议前，主要产油国俄罗斯和沙特已就冻产达成一致。消息扶助全球油价攀升至四个月高位，并带动能源股上扬。

投资者信心增强推动美元兑日圆触及日高108.78日圆，昨日美元兑日圆跌至2014年10月底以来最低107.61日圆。今年头三个月，日圆录得2009年底以来最佳季度表现。

“在股市上扬、油价飞涨的时候，没有人需要日圆，”花旗集团驻纽约的董事总经理兼G10外汇策略部全球主管Steven Englander说。

美元兑加元、墨西哥披索、俄罗斯卢布、以及澳元和新西兰元等商品货币走软。美元兑墨西哥披索MXN=回落超过1%，至八日低位17.4423披索。

俄罗斯和沙特达成冻产协议的报导对“人气产生重大影响”，推动商品货币走高，BK Asset Management的董事总经理Boris Schlossberg表示。

欧元兑美元EUR=小跌，尾盘下跌0.14%，报1.1390美元，盘中触及约六个月高位1.1464美元。

过去数周，美元普跌，美元指数年内迄今累积下跌近4.7%，因投资者推后对美国联邦储备理事会(FED/美联储)下一次升息时间的预期。

“欧元兑美元触及关键阻力位，市场正在等待下一个刺激因素出现，无论是美联储还是欧洲央行的消息，都可能影响美元/欧元走势，”BK的Schlossberg表示。

美元指数.DXY尾盘上扬0.06%，稍早触及近八个月最低93.627。

美元兑瑞郎CHF=尾盘升0.13%，报0.9548瑞郎。指标标普500指数.SPX收涨0.97%。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1384 1.1406 -0.19 +4.83 1.0860

美元/日圆 JPY= 108.53 107.93 +0.56 -9.78 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 123.54 123.12 +0.34 -5.31 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9546 0.9536 +0.10 -4.71 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4273 1.4239 +0.24 -3.16 1.4738

美元/加元 CAD= 1.2759 1.2897 -1.07 -7.80 1.3839

澳元/美元 AUD= 0.7683 0.7594 +1.17 +5.61 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0875 1.0884 -0.08 -0.10 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7974 0.8005 -0.39 +8.24 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6920 0.6857 +0.92 +1.39 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.1658 8.1979 -0.39 -7.62 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2988 9.3522 -0.57 -3.15 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.0799 8.1122 -0.40 -4.34 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1988 9.2540 -0.60 +0.31 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)