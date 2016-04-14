美元小涨 因风险意愿继续改善

路透纽约4月14日 - 美元周四在淡静交投中小涨，在风险意愿不断改善的情况下，美国通胀数据疲弱对美元的不利影响短暂，美股回稳且油价在每桶40美元上方交投。

美元兑日圆一度下滑，因美国3月消费者物价几无增长，基础通胀放缓，表明态度谨慎的美国联邦储备理事会(FED/美联储)短期内没有升息的迫切性。但美元之后小幅反弹。

美国公布通胀数据后，美元兑欧元也从两周高位回落，之后回升。

不过，分析师表示，美元升势可能是技术性的，其总体前景仍同美国放缓升息的前景相关。

“美联储3月会议和几周前美联储主席叶伦的讲话看来符合就算落后于通胀曲线也没关系的政策立场，”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa表示。

“所以我认为美联储选择谨慎稳妥的做法。预计他们会放任通胀高于目标后才会有升息的紧迫感。”

周四公布的美国CPI数据抵消了显示上周初请失业金人数减少的强劲就业市场报告影响。美国劳工部公布，3月消费者物价指数(CPI)升0.1%，2月CPI下降0.1%。3月CPI按年增长0.9%，2月涨幅为1.0%。分析师预计，3月CPI较前月增长0.2%，同比增长1.1%。

纽约尾盘，美元指数.DXY升0.2%，报94.975。

美元兑日圆JPY=涨0.1%，报109.39日圆，稍早触及一周高位109.54日圆。不过美元兑日圆今年迄今仍下挫9.5%。

日本银行总裁黑田东彦在纽约表示，如果近期通胀疲弱的态势持续，日本央行准备再度扩大刺激性货币政策。他强调，可通过“很多途径”进一步放松政策，进而实现通胀目标。

这会有助于限制日圆的升势。

黑田东彦是在华盛顿20国集团(G20)会议前作上述讲话的，预计在此次会议上会重点讨论汇率政策。

他在周四晚些时候还表示，日圆过度升值的势头在过去几日被修正，指的是美元兑日圆从本月稍早触及的17个月低点反弹。

欧元兑美元EUR=跌0.1%，报1.1254美元，远低于周二触及的六个月高位1.1464美元。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1266 1.1272 -0.05 +3.74 1.0860

美元/日圆 JPY= 109.37 109.33 +0.04 -9.09 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 123.22 123.25 -0.02 -5.56 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9663 0.9667 -0.04 -3.54 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4153 1.4202 -0.35 -3.97 1.4738

美元/加元 CAD= 1.2843 1.2815 +0.22 -7.20 1.3839

美元/离岸人民币 CNH=D3 6.4910 6.4838 +0.11 -1.17 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7695 0.7652 +0.56 +5.77 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0890 1.0899 -0.08 +0.04 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7955 0.7935 +0.25 +7.98 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6842 0.6918 -1.10 +0.25 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.2283 8.2318 -0.04 -6.92 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2755 9.2889 -0.14 -3.39 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.1297 8.1398 -0.12 -3.75 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1607 9.1839 -0.25 -0.11 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)