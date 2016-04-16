美元走软 因油价下跌和消费者信心疲弱

路透纽约4月15日 - 美元周五普跌，因油价在周末产油国多哈会议前下滑，且美国消费者信心数据疲弱，限制了风险胃纳，激发投资者买入日圆等避险货币。

美元指数在连续两日上涨后下跌，美元兑日圆录得逾一周来最大单日跌幅。

“对多哈磋商可能有些不安，”丰业银行首席货币策略师Shaun Osborne称。

以主要原油出口国沙特和俄罗斯为首的产油国，周日在多哈讨论将产量冻结在当前水平，以限制供应过量，这将是15年来石油输出国组织(OPEC)和非OPEC主要产油国第一次协同行动。

美国原油CLc1下跌2.8%，结算报价每桶40.34美元。

周五发布的疲弱的消费者信心数据也重压美元，打击了风险意愿。密歇根大学消费者信心指数4月初值为89.7，预估为92.0。

在尾盘交易中，美元指数.DXY下滑0.2%，报94.683，但本周上涨0.5%。

美元兑日圆JPY=下跌0.6%，报108.72日圆，为自4月7日以来最大单日跌幅，美元兑日圆今年至今下跌近10%，可能录得2010年以来最差年度表现。

丹麦丹斯克银行在一份研究报告中称，考虑到日本数据疲弱，薪资谈判直指薪资增长放缓，日本央行可能不得不在4月会议上采取行动，预计日本央行会将已经为负的利率进一步下调20个基点，至负0.3%。

“这超出了市场已消化的预期，我们认为，这将导致美元/日圆企稳，预计美元/日元会逐步反弹，”丹斯克银行称。 欧元EUR=上涨0.2%，报1.1284美元，在连续三日下跌后上涨。 (完)