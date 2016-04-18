美元走软 因原油冻产会谈破裂的影响消退提振风险意愿

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约4月18日 - 美元兑多数货币周一走软，此前产油国未能达成冻产协议产生的冲击消退，提振风险意愿，且交易商再度关注美国联邦储备委员会(FED/美联储)的鸽派立场因素。
澳元、新西兰元、加元和俄罗斯卢布等商品货币兑美元由跌转升，周日产油国多哈会议未能达成冻产协议后商品货币下滑。
澳元兑美元触及近10个月高位0.7759美元，之前跌至近一周低点0.7594美元。分析师表示，科威特油气行业工人罢工对油价有支撑作用，扶助澳元，而风险意愿增强也提振澳元。
“风险意愿对油市的负面消息显示出相当的韧性，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“感觉好像对全球经济成长忧虑可能有所减轻。”
分析师表示，尽管因风险意愿增强，美元兑避险日圆小涨，但兑其他主要货币下滑，因交易商认为美联储对今年升息将保持谨慎。
“目前趋势是流向美元颓势，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示，“市场现确信美联储肯定要比他们年初预期得更鸽派。”
纽约联储总裁杜德利周一的讲话巩固了美联储的鸽派基调，称美国经济状况“基本有利”，但联储仍对升息保持谨慎，因仍面临多种威胁。
形成对比的是，分析师表示，欧洲央行在打压欧元方面可能已经弹尽粮绝。周四欧洲央行将在法兰克福开会。分析师表示，认为欧洲央行进一步打压欧元存在困难的观点，以及关于美联储鸽派立场的预期，扶助欧元兑美元上涨。
欧元兑美元纽约尾盘升0.27%，报1.1312美元，日高报1.1332美元。
美元指数跌0.22%，报94.486，美元兑瑞郎跌0.27%，报0.9643瑞郎。(完)
(编译 李军/张涛; 审校 利棣儿/龚芳)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。