美元兑欧元下挫 商品货币因风险胃纳改善上涨

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透纽约4月19日 - 美元兑部分商品货币周二触及10个月低位，因对风险资产的购买意愿增强，美元兑欧元进一步下跌，此前美国发布疲弱的数据强化了美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策立场仍将保持鸽派的观点。
澳元兑美元触及去年6月以来最高的0.7827美元，新西兰元触及0.7055美元，也是去年6月以来最高，因油价上涨。加元兑美元触及去年7月以来最高水平。
分析师称，石油输出国组织(OPEC)成员国科威特石油工人罢工进入第三天，导致该国石油产量减少近半，推高了油价和商品货币。对中国经济增长的忧虑也得到缓解。他们称，美联储今年快速升息的可能性减弱。
美元兑避险的日圆连续第二日上涨，因投资者转向风险货币。美元兑日圆最新上涨0.28%，报109.11日圆。
“人们对增长前景的信心有所增强，”麦格理全球利率和货币策略师Thierry Albert Wizman称。
分析师指出，最近公布的中国经济数据强劲，特别是制造业数据，缓解了对世界第二大经济体的忧虑。
分析师称，美国楼市数据支撑了美联储将逐渐升息的预期，这打击了美元兑欧元。
根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货周二的走势暗示，交易员预计6月升息的机率只有18%。
预计欧洲央行在周四的会议上不会宣布进一步下调利率，这也扶助推高欧元兑美元，富国证券的Viloria称。
欧元兑美元最新上涨0.57%，报1.1375美元，盘中触及1.1385美元的六日高位。
美元指数最新下跌0.56%，报93.962。(完)
(编译 刘静/张涛；审校 母红/龚芳)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。