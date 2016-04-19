美元兑欧元下挫 商品货币因风险胃纳改善上涨

路透纽约4月19日 - 美元兑部分商品货币周二触及10个月低位，因对风险资产的购买意愿增强，美元兑欧元进一步下跌，此前美国发布疲弱的数据强化了美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策立场仍将保持鸽派的观点。

澳元兑美元触及去年6月以来最高的0.7827美元，新西兰元触及0.7055美元，也是去年6月以来最高，因油价上涨。加元兑美元触及去年7月以来最高水平。

分析师称，石油输出国组织(OPEC)成员国科威特石油工人罢工进入第三天，导致该国石油产量减少近半，推高了油价和商品货币。对中国经济增长的忧虑也得到缓解。他们称，美联储今年快速升息的可能性减弱。

美元兑避险的日圆连续第二日上涨，因投资者转向风险货币。美元兑日圆最新上涨0.28%，报109.11日圆。

“人们对增长前景的信心有所增强，”麦格理全球利率和货币策略师Thierry Albert Wizman称。

分析师指出，最近公布的中国经济数据强劲，特别是制造业数据，缓解了对世界第二大经济体的忧虑。

分析师称，美国楼市数据支撑了美联储将逐渐升息的预期，这打击了美元兑欧元。

根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货周二的走势暗示，交易员预计6月升息的机率只有18%。

预计欧洲央行在周四的会议上不会宣布进一步下调利率，这也扶助推高欧元兑美元，富国证券的Viloria称。

欧元兑美元最新上涨0.57%，报1.1375美元，盘中触及1.1385美元的六日高位。

美元指数最新下跌0.56%，报93.962。(完)