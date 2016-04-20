美元兑欧元在欧洲央行会议前上涨 因担心央行言论损及欧元

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约4月20日 - 美元兑欧元周三上涨，因投资人担心欧洲央行周四发表的言论可能损及欧元，但一些较高风险商品货币兑美元仍保持在数月高位附近，因油价反弹和对全球经济的担忧减轻。
在周四欧洲央行会议前，欧元兑美元从盘中稍早触及的一周高位1.1386美元回软，纽约尾盘跌0.55%，报1.1293美元。
分析师表示，尽管对欧洲央行会宣布进一步放宽政策的预期很低，但市场预计欧洲央行总裁德拉吉可能发表的鸽派言论会损及欧元，这导致交易商卖出欧元。
投资人“明日前不希望持有太多欧元仓位，”Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell表示。
上月，欧洲央行祭出降息、扩大每月购债规模和增加对银行的低息贷款等一系列组合拳。
澳元兑美元从盘中稍早所创的10个月高位0.7830美元小跌，但尾盘徘徊在0.7800美元水准附近。加元兑美元升至九个半月高位1.2590加元。
分析师表示，油价反弹和对中国经济状况的信心再度增强令商品货币得益。中国近几周公布的经济数据强劲。
美元兑避险日圆升至两周高位109.88日圆。美元兑瑞郎也升逾1%，至逾三周最高的0.9733瑞郎。瑞郎也通常被投资人视为避险货币。
瑞信汇市策略全球主管Shahab Jalinoos表示，美国公债收益率较可比欧债和日债收益率高，也是美元兑日圆和欧元上涨的原因。指标10年期美债收益率触及三周最高的1.859%。
美元指数尾盘升0.57%，报94.509。
美股标普500指数尾盘升0.2%，凸显风险意愿增强。 (完)
(编译 李军/张涛; 审校 母红/龚芳)
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