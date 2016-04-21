美元兑欧元在德拉吉讲话后上涨 兑日圆下滑

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周四转跌，此前交易员预计，若有需要，欧洲央行最终将采取进一步的刺激措施；日圆反弹，因风险意愿减弱。
欧元兑美元最新下跌0.04%，报1.1290美元，接近盘中低位1.1271美元，盘中受欧洲央行总裁德拉吉讲话提振触及1.1394美元的九日高位。
欧洲央行决定维持关键利率不变，总裁德拉吉在会后的新闻发布会上讲话，没有理会德国对其超宽松货币政策的批评，誓言“只要有需要”就会使用所有可能的政策工具。
欧元最初反弹，因预计欧洲央行不会很快增加刺激措施，但越来越多的人相信，央行最终会在晚些时候增加刺激措施，这将欧元压低。
“市场相信，如果有必要，欧洲央行将采取更多措施，”瑞穗实业银行外汇策略师Sireen Harajli称。
一些分析师还称，市场在等待下周的美国联邦储备委员会(FED/美联储)政策会议，如果联储发表鹰派声明，预计美元会走强。
根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货周四的走势暗示，交易员预计美联储6月升息的机率仅为23%。联储升息将提振美元走高，因将带动投资资金流入美国。
美元兑避险的日圆四日来首次下跌，因风险意愿上升势头遇阻。美国股市周四下跌，周三曾接近纪录高位。油价也下挫。
美元兑日圆纽约尾盘下跌0.35%，报109.44日圆，盘中稍早触及两周高位的109.89日圆。
美元指数尾盘上涨0.11%，报94.592。美元兑瑞郎上涨0.23%，报0.9740瑞郎，接近逾三周高位的0.9751瑞郎。 (完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。