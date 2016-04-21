美元兑欧元在德拉吉讲话后上涨 兑日圆下滑

路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周四转跌，此前交易员预计，若有需要，欧洲央行最终将采取进一步的刺激措施；日圆反弹，因风险意愿减弱。

欧元兑美元最新下跌0.04%，报1.1290美元，接近盘中低位1.1271美元，盘中受欧洲央行总裁德拉吉讲话提振触及1.1394美元的九日高位。

欧洲央行决定维持关键利率不变，总裁德拉吉在会后的新闻发布会上讲话，没有理会德国对其超宽松货币政策的批评，誓言“只要有需要”就会使用所有可能的政策工具。

欧元最初反弹，因预计欧洲央行不会很快增加刺激措施，但越来越多的人相信，央行最终会在晚些时候增加刺激措施，这将欧元压低。

“市场相信，如果有必要，欧洲央行将采取更多措施，”瑞穗实业银行外汇策略师Sireen Harajli称。

一些分析师还称，市场在等待下周的美国联邦储备委员会(FED/美联储)政策会议，如果联储发表鹰派声明，预计美元会走强。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货周四的走势暗示，交易员预计美联储6月升息的机率仅为23%。联储升息将提振美元走高，因将带动投资资金流入美国。

美元兑避险的日圆四日来首次下跌，因风险意愿上升势头遇阻。美国股市周四下跌，周三曾接近纪录高位。油价也下挫。

美元兑日圆纽约尾盘下跌0.35%，报109.44日圆，盘中稍早触及两周高位的109.89日圆。

美元指数尾盘上涨0.11%，报94.592。美元兑瑞郎上涨0.23%，报0.9740瑞郎，接近逾三周高位的0.9751瑞郎。 (完)