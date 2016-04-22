美元兑日圆上扬 因报导称日本央行考虑扩大负利率适用范围

* 美元兑日圆触及三周高位111.80日圆

* 美元兑日圆本周升幅为2014年来最大

* 日本央行考虑对金融机构借贷计划适用负利率--彭博

* 欧元兑美元触及逾三周低点

路透纽约4月22日 - 美元兑日圆周五升至三周最高水准，此前有媒体报导称，日本央行正考虑在对金融机构的借贷计划适用负利率。

据彭博报导称，日本央行若决定进一步调降针对银行存放在央行的部分资金适用的负利率，则可能考虑采取上述新举措。

美元兑日圆JPY=大涨逾2%，至111.80日圆的4月1日来最高位。本周美元兑日圆势将大涨2.6%，为2014年10月底来最大周度升幅。

Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市场分析师Omer Esiner表示，如果日本央行对银行贷款实施负利率政策，央行就可以将其存款利率在负值区域进一步下调，而不会对该国银行造成不利影响。

“这给予日本央行在负值区域下调利率的更多空间，因此日圆做出反应，”Esiner称。

日本央行下周为期两天的政策会议将在4月28日结束。Esiner表示，如果金融市场进一步回稳令日圆压力进一步加重，美元兑日圆可能触及115日圆。

欧元兑美元EUR=纽约尾盘跌0.52%，报1.1225美元，盘中触及逾三周最低的1.1219美元，因德国采购经理人指数(PMI)调查结果逊于预期欧元兑美元势将连跌第二周。

“欧洲经济越来越差，”Worldwide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani表示，“负利率不起作用。”

如果欧元区经济数据还是这样疲弱，可能导致欧洲央行进一步放宽政策，BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示。她称，尽管周四欧洲央行总裁德拉吉没有暗示很快会增加刺激措施，但不能排除这种可能性。

美元兑瑞郎CHF=触及逾五周高位0.9796瑞郎，美元指数.DXY尾盘升0.52%，报95.087，盘中触及逾一周高位95.196。 (完)